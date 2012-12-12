中国企业: 京东商城在内蒙古和江苏各建云计算中心,总投资40亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月13日电---中国证券报周四报导称,为提升业务处理能力,国内大型电子商务企业--京东商城近日与内蒙古自治区巴彦淖尔市和江苏省宿迁市相继签订了云计算中心项目的投资框架协议,投资总额高达40亿元.
报导指出,京东商城在巴彦淖尔市建设的云计算数据中心规模巨大,计划总投资20亿元.其一期项目拟建4个云计算数据中心,容纳15-20万台服务器,将实现800PB的存储能力和1920THz的计算能力,同时预留5万台服务器运营空间作为后续升级储备.
京东商城与宿迁市近日也达成合作意向,京东商城计划在未来5年时间内,投资20亿元建设云计算中心.
京东商城于2010年提出"电商云"规划,云计算可化解京东商城数据处理、资源分配以及物流瓶颈三大难题,实现系统性能稳定与优化,提升用户体验和黏性.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。