《中国报摘》--中国证券报12月13日

* 头版头条:

--中国国务院副总理李克强表示,建设生态文明现代化中国,完善资源有偿使用、环境损害赔偿、生态补偿等制度等.

* 其他:

--业内人士透露,基金法(修订草案)可能在12月下旬进行第三次审议.由于在定义、监管等方面争议较大,VC/PE(风险投资/私募股权权基金)可能不被纳入监管范围.

--中国发布服务业发展"十二五"(2011-2015年)规划,"十二五"期间服务业增加值年均增速超过国内生产总值(GDP)增速.到2015年,服务业增加值占GDP比重较2010年的43.2%提高4个百分点.

--中国证券登记结算公司数据显示,11月新开A股账户数明显上升,合格境外机构投资者(QFII)、证券公司集合理财、基金公司专户理财、企业年金等新开A股账户数量均创几个月来新高.

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)报告预计,2013年中国经济温和回升,GDP增速为8%左右,但回升动力依然较弱,属于长期放缓趋势下的短期波动;物价水平有所上升,居民消费价格指数(CPI)上涨3%左右.

--万科(000002.SZ)200002.SZ、绿地等四家公司联合以54.3亿元人民币的底价,夺得上海南站商务区地块,成为上海今年以来的新总价地王.上述地块折合楼板价1.1万元/平米.

--海南航空(600221.SS)(900945.SS)称,拟5.09亿元受让北京首都航空控股有限公司19.6%股权;同时旗下子公司新华航空拟以27.61亿元受让渤海信托共39.78%股权等.

--电子商务企业--京东商城近日与内蒙古自治区巴彦淖尔市和江苏省宿迁市签订了云计算中心项目投资框架协议,投资总额达40亿元.

--中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长吴达成称,按目前行业发展情况,光伏分布式发电2015年将超过20GW.

--中国南车(601766.SS)(1766.HK)近期签订若干项重大合同,合计金额约72.3亿元,占2011年营业收入的9%.(完)

--整理 李宏薇; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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