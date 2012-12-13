中国能源: 中央财政拨付70亿元支持光伏发电应用示范

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月13日电---中国财政部网站显示,为促进国内光伏行业健康发展,中央财政日前拨付70亿元人民币资金,支持启动光伏发电应用示范3,157兆瓦.至此,2012年中央财政共拨付相关资金130亿元,支持启动光伏发电国内应用的总规模达到5,200兆瓦.
根据投资成本等综合因素,此次奖励标准确定为用户侧光伏发电项目补助标准为5.5元/瓦,独立光伏电站和户用系统的补助标准分别为25元/瓦和18元/瓦.
此次启动的金太阳示范工程1万千瓦以上项目有149个,装机规模255万千瓦,占总规模的92%;江苏、山东、湖南、浙江、河南、广东、上海等光伏产业基础好的地区项目规模达到160万千瓦,占总规模近60%;分布在龙头组件生产企业和大型投资开发企业的规模达到150万千瓦,占总规模的55%.
中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地.随着全球经济减速及欧债危机,目前光伏电池主要应用区域--欧洲对光伏的需求明显下降,光伏产业产能过剩现象更加突出,再加上欧美地区对中国光伏产品进行贸易制裁,尚德STP.N等国内光伏企业经营压力陡增,纷纷吁请国家出台扶持政策.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。