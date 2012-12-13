中国证券: 社保基金理事长认为A股明年好转,将适当增加股票投资--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月13日电---中国证券时报周四报导称,全国社保基金理事会日前在杭州召开委托投资管理人座谈会,社保基金理事长戴相龙在会上表示,A股市场明年会比今年好,应把握时机,审慎投资,适当增加股票投资.
他指出,从外围经济看,美国经济稳步复苏为全球经济提供动力,欧洲问题最坏时刻也已过去;从中国经济看,中国经济结束下滑,明年会比今年更好,中国经济潜力很大,城镇化是最大的潜力.
戴相龙称,从A股市场看,原有的泡沫、信心不足、市场制度缺陷都是本轮下跌的原因.明年随着改革转型的整体布局规划,对增强投资者信心应有所帮助,总体来看明年A股市场会比今年好.
与会的18家社保资金管理机构代表也在会上就股票市场进行了展望.据与会人士透露,总体来说,乐观的声音在增加,估值低、经济复苏、城镇化带来增长潜力、转型信心增强等成为乐观理由,主要担心经济复苏难持久、上市公司业绩仍然较差、影子银行清理导致明年流动性可能偏紧等.
报导称,在此次会议上,从多家机构代表的发言来看,投资方向上重合度较高的是稳定增长的消费服务、传统行业整合,尤其是对传统行业整合带来的行业龙头股投资机会关注度较高.部分观点认为以银行为代表的估值过低的价值股机会更大.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。