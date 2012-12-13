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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 08:41 BJT

中港个股: 中国南车签订逾70亿元大单,占去年营业收入9%

路透北京12月13日---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)周四公告称,公司近期签订了若干项重大合同,合计金额约72.3亿元人民币,占该公司中国会计准则下2011年营业收入的9%.

中国南车2011年度净利按年升53%,为38.64亿元人民币.[ID:nSB1462420]

中国南车A股周三收报4.92元,过去一个月累计上涨2.50%.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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