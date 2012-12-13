《中国债券市场每日交易备忘》--12月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国进出口银行219.2亿元人民币五年固息债10:00-11:00招标,利率预测均值为4.07% 内蒙古太西煤集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中行主承 华电国际( 600027.SS )( 1071.HK )15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农行主承 山东玉皇化工5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承 阳泉煤业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建行和浦发银行主承 河南交通投资集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承 湖南省建筑工程集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 青海国资29亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),浦发银行主承 北新建材集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信证券和中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国节能环保集团15亿元九个月期超短期融资券011248001,票面利率4.45% 北京能源投资集团20亿元一年期短融041252058,票面利率4.58% 内蒙古集通铁路集团8亿元一年期短融041251042,票面利率5.21% 杭锅股份( 002534.SZ )3亿元一年期短融041253066,票面利率5.21% 山东岚桥工贸集团3亿元一年期短融041271011,票面利率5.80% 雅砻江流域水电开发12亿元一年期短融041253070,票面利率4.97% 正泰集团12亿元三年期中票1282535,票面利率5.80% 四川华西集团2亿元两年期中票1282534,票面利率5.40% ============================================================================== 三、缴款: 萍乡城投12亿元七年期固息债1280451,票面利率6.89% 福州建工集团5亿元七年期固息债1280450,票面利率6.80% 武汉商贸控股3.5亿元一年期短融 河南豫光金铅集团4亿元一年期短融 攀钢集团30亿元一年期短融 江苏交通控股30亿元一年期短融 福建电子信息集团2亿元一年期短融 中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )30亿元三个月期短融 华能集团40亿元一年期短融 红星美凯龙家居集团9亿元五年期中票 广州地铁总公司15亿元五年期中票 浙江交通投资集团25亿元10年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 长沙城投10亿元10年期固息债068048付息,票面利率4.15% 中国电影股份有限公司5亿元七年期固息债078082付息,票面利率6.10% 铁道部150亿元10年期固息债078083付息,票面利率5.53% 云南城投8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080161付息,票面利率5.68% 云南冶金集团12亿元五年期中票1082217付息,票面利率5.56% 成都新都香城建设公司10亿元七年期固息债1180181付息,票面利率8.60% 泛海控股集团18亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180182付息,票面利率8.80% 泛海控股集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180183付息,票面利率8.90% 通化丰源投资开发公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180184付息,票面利率8.36% 新疆投资发展集团5亿元三年期中票1182381付息,票面利率5.80% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券时报周四报导称,全国社保基金理事会日前在杭州召开委托投资管理人座谈会, 社保基金理事长戴相龙在会上表示,A股市场明年会比今年好,应把握时机,审慎投资,适当增加 股票投资.[ID:nSB2138697] --中国银行( 3988.HK )( 601988.SS )报告预计,2013年中国经济温和回升,GDP增速为8%左右, 但回升动力依然较弱,属于长期放缓趋势下的短期波动;物价水平有所上升,居民消费价格指 数(CPI)上涨3%左右. 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞