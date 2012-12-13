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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 08:51 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国进出口银行219.2亿元人民币五年固息债10:00-11:00招标,利率预测均值为4.07%
  内蒙古太西煤集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中行主承
  华电国际(600027.SS)(1071.HK)15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农行主承
  山东玉皇化工5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承
  阳泉煤业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建行和浦发银行主承
  河南交通投资集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
  湖南省建筑工程集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
  青海国资29亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),浦发银行主承
  北新建材集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信证券和中信银行主承
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  二、新债上市:   
   
  中国节能环保集团15亿元九个月期超短期融资券011248001,票面利率4.45%
  北京能源投资集团20亿元一年期短融041252058,票面利率4.58%
  内蒙古集通铁路集团8亿元一年期短融041251042,票面利率5.21%
  杭锅股份(002534.SZ)3亿元一年期短融041253066,票面利率5.21%
  山东岚桥工贸集团3亿元一年期短融041271011,票面利率5.80%
  雅砻江流域水电开发12亿元一年期短融041253070,票面利率4.97%
  正泰集团12亿元三年期中票1282535,票面利率5.80%
  四川华西集团2亿元两年期中票1282534,票面利率5.40%    
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  三、缴款: 

  萍乡城投12亿元七年期固息债1280451,票面利率6.89%
  福州建工集团5亿元七年期固息债1280450,票面利率6.80%
  武汉商贸控股3.5亿元一年期短融
  河南豫光金铅集团4亿元一年期短融
  攀钢集团30亿元一年期短融
  江苏交通控股30亿元一年期短融
  福建电子信息集团2亿元一年期短融
  中信证券(600030.SS)(6030.HK)30亿元三个月期短融
  华能集团40亿元一年期短融
  红星美凯龙家居集团9亿元五年期中票
  广州地铁总公司15亿元五年期中票
  浙江交通投资集团25亿元10年期中票
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  四、还本付息:

  长沙城投10亿元10年期固息债068048付息,票面利率4.15%
  中国电影股份有限公司5亿元七年期固息债078082付息,票面利率6.10%
  铁道部150亿元10年期固息债078083付息,票面利率5.53%
  云南城投8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080161付息,票面利率5.68%
  云南冶金集团12亿元五年期中票1082217付息,票面利率5.56%
  成都新都香城建设公司10亿元七年期固息债1180181付息,票面利率8.60%
  泛海控股集团18亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180182付息,票面利率8.80%
  泛海控股集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180183付息,票面利率8.90%
  通化丰源投资开发公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180184付息,票面利率8.36%
  新疆投资发展集团5亿元三年期中票1182381付息,票面利率5.80%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证券时报周四报导称,全国社保基金理事会日前在杭州召开委托投资管理人座谈会,
社保基金理事长戴相龙在会上表示,A股市场明年会比今年好,应把握时机,审慎投资,适当增加
股票投资.[ID:nSB2138697]
  --中国银行(3988.HK)(601988.SS)报告预计,2013年中国经济温和回升,GDP增速为8%左右,
但回升动力依然较弱,属于长期放缓趋势下的短期波动;物价水平有所上升,居民消费价格指
数(CPI)上涨3%左右. 
  
  国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            12/27公布1-11月规模以上工业企业利润           (1-10月为0.5%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 边竞

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