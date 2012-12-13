中港个股: 中联重科拟再发美元债,并对此前美元债持有人补偿

路透上海12月13日电---中国大型工程机械生产商--中联重科股份有限公司(000157.SZ)(1157.HK)周四公告称,拟透过境外全资子公司中联香港在境外发行新一笔美元债券,已聘高盛(GS.N)(亚洲)为本次发债的独家全球协调人兼账簿管理人.

4月中联香港已发行了2017年到期的4亿美元利息6.875%的美元债券.公告称,中联香港正征求该笔债券持有人同意,修改债券契约,以允许中联香港承担除4月发行美元债以外的债务.中联香港将对债券持有人每1,000美元本金授予2美元现金.

公告称,本次拟发行的美元债券之定价条款,包括本金总额、发售价和债息率尚待确定,并可能会更改.债券的定价条款一经落实,高盛、中联香港和中联重科将签署相关协议.

另据汤森路透旗下IFR报导,中联重科此次拟发行的新美元债期限为10年,初步参考利率为6.25%左右.

公告指出,该债券已获新加坡证交所原则上批准上市,中联重科不会申请将该笔债券在香港上市.

公告称,如债券可获发行,中联重科拟将本次发债所得之资金用于公司及其子公司的境外扩展计划,包括提升销售和服务网络、建立研发中心和生产制造中心.

4月发行的中联香港美元债,由中银国际、瑞信及高盛作为联席牵头经办人兼联席账簿管理人,同时这三家机构也是该债券的初始购买人,中联重科提供不可撤消的担保.

中联重科A股周三收报8.60元人民币,过去一个月累计上涨3.99%.(完)