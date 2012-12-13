《中国报摘》--其他报纸重要消息12月13日

**第一财经日报**

--中国温州市域铁路S1线正式启动社会融资计划,首期计划在5个月内向社会筹集资金15亿元人民币,面向企业和个人"招股".

--国家信息中心首席经济师范剑平称,中国经济最坏时候已经过去.此轮的经济回升预计可持续到明年第一季度,第二季度的情况可能并不乐观.他还预测,明年全年的经济增长率会在8%左右.

--据悉,河北钢铁集团[HEBEIH.UL]和南非工业发展公司为首,由南非和中国企业所组建的联合体,购入力拓(RIO.AX)等原持有的非洲铜企--帕拉博拉(Palabora)矿业PAMJ.J公司共74.5%的实际权益,作价4.76亿美元.

**金融时报**

--工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银金融租赁,将空客(天津)总装线生产的一架A320飞机经营租赁给亚洲航空公司使用,创国产A320飞机首次出租境外历史.

--农行(1288.HK)(601288.SS)首笔跨境人民币信用证"异币转通知"业务在福建鼓屏支行开办.上述业务指农行根据客户申请,向境外转通知行开出远期人民币信用证,境外转通知行将信用证转换币种和金额后通知受益人,或转递至最终通知行的信用证转通知业务.

**证券时报**

--全国社保基金理事长戴相龙表示,A股市场明年会比今年好,应把握时机,审慎投资,适当增加股票投资.

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露,上海金融办等部门将合格境内有限合伙人(Qualified Domestic Limited Partner,QDLP)政策管理办法,与二期合格境外有限合伙人(Qualified Foreign Limited Partner,QFLP)额度申请材料递交给外管局等监管部门.其中QDLP申请额度区间暂定为30-50亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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