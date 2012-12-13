中国新债: 农行下周二起将发至多500亿元固息次级债,期限10年和15年

路透上海12月13日电---按资产计中国第三大银行--农业银行(1288.HK)(601288.SS)周四公告称,将于下周二(18日)起,在银行间债市发行总额不超过500亿元人民币的固息次级债,期限包括10年和15年.所募资金将用于充实附属资本.

刊登在中国债券信息网的公告称,是次次级债簿记建档规模为400亿元.其中10年期计划规模为100亿元,15年期品种300亿元.农行在簿记建档结束时有权行使超额增发权,可至多增加发行不超过100亿元债券.超额增发不足100亿元部分将在次级债发行有效期内择机发行.

上述两个品种次级债均设有发行人提前赎回权.具体时间为,10年期债在第5年末,15年期在第10年末.另外,在簿记建档计划规模内,发行人有权在两个品种间做适当回拨.

本期次级债牵头主承销商及簿记管理人为中金公司,联席主承销商包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、高盛高华证券和瑞信方正证券.中诚信国际信用评级公司对农行主体和本期债券信用评级均为AAA级.

该期债发行首日为12月18日,12月18日-12月20日为发行期.起息日和缴款日同为12月20日.

因2013年商业银行所发次级债需要设有转股及减记条款等,方能记入附属资本,不少银行纷纷赶在年末前发行次级债.仅自11月中旬以来,除中行(3988.HK)(601988.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)等大型银行发行逾600亿元次级债外,宁波银行(002142.SZ)、上海银行等地方性商业银行亦有积极参与.

农业银行A股周四早盘报2.68元,与上收市价持平;其H股报在3.74港元,涨1.08%.(完)

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