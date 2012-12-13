中国新债: 国开行下周二将第二次增发45-49期固息债,总额至多300亿元

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月13日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(18日)第二次增发今年第45-49期固息债,期限包括一、三、五、七和10年五种,总规模至多300亿元人民币.
刊登在中国债券信息网的公告显示,除五年和10年发行上限分别设在70亿元和50亿元外,其余品种发行上限均为60亿元.具体招标方式上,一年和10年期品种用单一价格(荷兰式)招标方式,三、五和七年品种采用多种价格(美国式)招标方式.
公告并称,是次债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费.
国开行于11月20日招标发行了第45-49期固息债,期限为一、三、五、七和10年,票面利率分别为3.25%、3.8663%、4.0924%、4.2614%和4.39%.
在45-49期债之前,国开行今年已三次发行过这种五债同发,被市场机构戏称的"福娃债".期数分别为18-22期、28-32期和38-42期.每次福娃债发行量在300亿元左右,随后并都有四次的同样总量增发.
上述增发债具体条款如下:
第45-49期第二次增发
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发行总量 至多300亿元
其中:1/3/7年:至多60亿元
5年:至多70亿元
10年:至多50亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.25%、3.8663%、4.0924%、4.2614%、4.39%
招标时间 12月18日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10
招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式
缴款日 12月24日
起息日 11月22日
分销期 12月19日-12月24日
上市日 1年:12月26日
3/5/7/10年:12月28日
基本承销额 无
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。