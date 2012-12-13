中国金融: 信托管理规模逼近7万亿,珍惜声誉才能做大做强--银监会官员

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京12月13日---中国银监会非银部主任李建华周四表示,到11月底,信托业管理信托资产达到6.98万亿(兆)元人民币,马上进入7万亿时代.
东方财富网引述他在昆明举行的2012年中国信托业峰会上的演讲称,受托人信誉是立足之本.信托公司做百年老店还不够,要有好的态度和优良的公司文化,这样才能做强、做大.最关键的一点,要珍惜声誉,信托公司要眼光长远、内外兼修,履行好社会责任,维护好行业整体形象.
"目前资产管理市场竞争加剧,银行、券商、基金、保险公司纷纷进入管理市场.信托公司能否在竞争中立于不败之地,取决于是否具有更专业的金融服务能力和更严谨的风险管理能力."他表示.
李建华并称,信托行业要通过差异化、多元化金融服务,引导民间资金回归实体经济,同时在服务实体经济中提升金融服务的专业性、多样性和有效性,推进信托公司的发展转型.
李建华是新上任的非银部主任,其前任柯卡生已经调任中国华融资产管理股份有限公司出任总裁.
信托业协会数据显示,去年末信托公司管理信托资产规模为4.81万亿元,由此计算今年以来信托资产已经扩张了45%.
欲浏览中国2012年三季度末各资产管理子行业规模图,请点选(r.reuters.com/tyw54t)(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。