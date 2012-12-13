中国金融: 信托管理规模逼近7万亿,珍惜声誉才能做大做强--银监会官员

东方财富网引述他在昆明举行的2012年中国信托业峰会上的演讲称,受托人信誉是立足之本.信托公司做百年老店还不够,要有好的态度和优良的公司文化,这样才能做强、做大.最关键的一点,要珍惜声誉,信托公司要眼光长远、内外兼修,履行好社会责任,维护好行业整体形象.