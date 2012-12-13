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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 12:16 BJT

中国金融: 信托管理规模逼近7万亿,珍惜声誉才能做大做强--银监会官员

路透北京12月13日---中国银监会非银部主任李建华周四表示,到11月底,信托业管理信托资产达到6.98万亿(兆)元人民币,马上进入7万亿时代.

东方财富网引述他在昆明举行的2012年中国信托业峰会上的演讲称,受托人信誉是立足之本.信托公司做百年老店还不够,要有好的态度和优良的公司文化,这样才能做强、做大.最关键的一点,要珍惜声誉,信托公司要眼光长远、内外兼修,履行好社会责任,维护好行业整体形象.

"目前资产管理市场竞争加剧,银行、券商、基金、保险公司纷纷进入管理市场.信托公司能否在竞争中立于不败之地,取决于是否具有更专业的金融服务能力和更严谨的风险管理能力."他表示.

李建华并称,信托行业要通过差异化、多元化金融服务,引导民间资金回归实体经济,同时在服务实体经济中提升金融服务的专业性、多样性和有效性,推进信托公司的发展转型.

李建华是新上任的非银部主任,其前任柯卡生已经调任中国华融资产管理股份有限公司出任总裁.

信托业协会数据显示,去年末信托公司管理信托资产规模为4.81万亿元,由此计算今年以来信托资产已经扩张了45%.

欲浏览中国2012年三季度末各资产管理子行业规模图,请点选(r.reuters.com/tyw54t)(完)

--发稿 张胜男; 审校 张喜良

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