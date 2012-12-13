中国新债: 泉州银行将于下周二发行10亿元小微贷款专项债,期限三年

路透上海12月13日电---中国小型地方银行--泉州银行股份有限公司周四公告称,将于下周二(18日)在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币固息金融债,期限三年.所募资金将全部用于发放小型微型企业贷款.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债主承销商为兴业银行(601166.SS),上海新世纪资信评估公司对发行人主体和债券评级均为AA-级.

该期债起息日和缴款日同为12月19日,12月18日-12月19日为发行期.

商业银行所发行的金融债,本金和利息的清偿顺序等同于一般负债,先于长期次级债务、股权资本的无担保金融债券.

截至2012年上半年末,泉州银行资产总额达到235.20亿元,资本充足率为12.25%,核心资本充足率12.16%.上半年该行实现净利润1.19亿元,同比增长81.93%.(完)

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