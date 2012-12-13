中国新债: 泉州银行将于下周二发行10亿元小微贷款专项债,期限三年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月13日电---中国小型地方银行--泉州银行股份有限公司周四公告称,将于下周二(18日)在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币固息金融债,期限三年.所募资金将全部用于发放小型微型企业贷款.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债主承销商为兴业银行(601166.SS),上海新世纪资信评估公司对发行人主体和债券评级均为AA-级.
该期债起息日和缴款日同为12月19日,12月18日-12月19日为发行期.
商业银行所发行的金融债,本金和利息的清偿顺序等同于一般负债,先于长期次级债务、股权资本的无担保金融债券.
截至2012年上半年末,泉州银行资产总额达到235.20亿元,资本充足率为12.25%,核心资本充足率12.16%.上半年该行实现净利润1.19亿元,同比增长81.93%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。