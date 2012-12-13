中国货币市场: 21天回购利率显露升势,跨年品种需求渐旺月内资金仍宽松

路透上海12月13日电---中国银行间市场周四早盘跨年资金需求仍较旺盛,21天质押式回购利率显露升势.而宽松资金面下,月内到期资金需求平平,七天及14天回购利率出现不同程度下跌,已明显低于逆回购利率.

交易员指出,目前月内到期资金流动性较前大幅宽松,且二级市场资金利率已经与逆回购利率拉开距离,因此各家机构对7天和14天期逆回购需求严重缩水.

"跨年的(资金)有需求,21天和一个月的都能跨年,昨天一个月(回购利率)的涨了,今天21天的相对便宜,很多家都去买21天的了."北京一银行交易员称.

他并指出,虽然目前市场普认为"平稳"跨年压力不大,但对于春节期间资金面却心有余悸.与跨年时段相比,春节期间缺少财政存款投放等有利流动性的因素.

华南一券商交易员亦表示,不排除机构后续对期限较长资金需求渐增的可能,早做准备应对春节资金面的潜在收紧.

而对于美联储开启的新一轮量化宽松政策(QE4),上述北京交易员指出,该新政需要时间传导,不会很快对国内资金市场产生影响,但仍需要密切关注外汇占款的变动.

21天期质押式回购利率CN21DRP=CFXS最新加权利率报3.6700%,而上日尾盘收报3.0000%.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额180亿元人民币的逆回购操作,其中七天期80亿元,中标利率3.35%.14天期100亿元.中标利率3.45%.上述两品种中标利率均持平此前.据路透计算,央行公开市场本周将净回笼1,250亿元.[CN/MMTCN]

美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划.决策者还重申,继续购买公债,直至就业市场前景大幅改善.[ID:nL4T09M5TM]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2839 2.2629 +2.10

七天CN7DRP=CFXS 2.6763 3.0055 -32.92

14天CN14DRP=CFXS 2.9832 3.0131 -2.99

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