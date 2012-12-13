中国汇市: 人民币早盘走升,大行购汇未发力客盘净结汇托升汇价

路透北京12月13日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周四走升,中资大行未如此前入市购汇提拉美元价格,客盘保持净结汇令美元承压,但并未触及波幅上限.交易员称今日流动性较此前几天有所收紧,交投则在近两天汇价大起大落后稍显谨慎.

多位交易员称,早盘没有感到大行购汇拉价,但本周来市场交易相对此前陷入涨停僵局逾月的情况已有改善,价格延续性也有改善;今天结售汇量均有减少,但净结汇下汇价正常波动而未再触及涨停,也说明市场在谨慎中逐步恢复活力.

"前两天价格波动比较大,大家都变得有点神经质了."上海一股份行交易员称,"今天大行没买,也不知道后面还有什么情况,都不太敢报价,bid(买)和offer(卖)点差比较大."

北京时间12:14,人民币兑美元即期报6.2430元,上日收报6.2518元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2887元,上日中间价为6.2883元.

东京汇市美元周四处于守势,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布了一项新的购债刺激计划.由于市场预计日本央行将进一步放宽政策,日圆/美元走软至八个半月低位.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3128/68,上日尾盘为6.3105.

北京时间12:03,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2240/80元,上一交易日尾盘报6.2235元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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