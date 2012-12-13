中国新债: 日照银行下周二起将发行至多6亿元固息次级债,期限10年

路透上海12月13日电---中国小型银行--日照银行股份有限公司周四公告称,将自下周二(18日)起发行至多6亿元人民币固息次级债,期限10年.所募资金将用于补充附属资本.

刊登在中国债券信息网的公告称,该期债在第五年末附有发行人赎回权.在全部发行规模中,其中2亿元为新增发行部分,其余为赎回并续发2007年发行的4亿元次级债.

该期债主承销商及簿记管理人为南京银行(601009.SS),大公国际资信评估公司对本次债券评级为A+,日照银行主体信用级别为AA-.债券发行首日为12月18日,12月18日-12月20日为发行期,缴款日为12月20日.

日照银行2011年实现净利润8.12亿元.今年前三季度净利润为6.55亿元.截至2012年9月末,资本充足率为11.98%,核心资本充足率为9.31%.该行表示,虽然资本充足率符合监管要求,但因近年来以及未来一段时间内业务规模发展的要求,将对资本形成需求.

日照银行曾于2007年发行了4亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债,前五年票面利率5.60%.

因2013年商业银行所发次级债需要设有转股及减记条款等,方能记入附属资本,不少银行纷纷赶在年末前发行次级债.仅自11月中旬以来,除中行(3988.HK)(601988.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)等大型银行发行逾600亿元次级债外,宁波银行(002142.SZ)、上海银行等地方性商业银行亦有积极参与.(完)

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