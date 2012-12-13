中国债市动态: 现券早盘变化有限,美联储新一轮购债计划影响不大

路透北京12月13日电---中国银行间债市现券周四早盘变化有限.市场人士表示,美联储新一轮购债计划影响不大,进出口行五年新债结果亦作用甚微,市场交投非常清淡,惟短期融资券需求仍有浮现.

"美联储QE4(第四轮量化宽松)没什么影响,口行新债(利率)也跟二级差不多,利率债没啥动静,"上海一银行资深交易员称,"交投非常不活跃,也就短融好一些,各个等级,都有人买点."

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.[FED-CMN]

业内人士周四透露,进出口银行稍早招标的219.2亿元人民币五年期固息债,中标利率为4.05%,略低于此前4.07%的市场预测均值;投标倍数为1.42倍.[ID:nSB2138643]

剩余期限约9.70年的固息国债120015券最新报价收益率CN120015=CFXM在3.57%/3.55%,与上日尾盘持平;今天首日上市的12雅砻江CP003最新加权成交价CN041253070=CFXS为100.0573元,较票面略溢价,其主体评级为AA+.(完)