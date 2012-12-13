中国债市动态: 现券早盘变化有限,美联储新一轮购债计划影响不大

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京12月13日电---中国银行间债市现券周四早盘变化有限.市场人士表示,美联储新一轮购债计划影响不大,进出口行五年新债结果亦作用甚微,市场交投非常清淡,惟短期融资券需求仍有浮现.
"美联储QE4(第四轮量化宽松)没什么影响,口行新债(利率)也跟二级差不多,利率债没啥动静,"上海一银行资深交易员称,"交投非常不活跃,也就短融好一些,各个等级,都有人买点."
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.[FED-CMN]
业内人士周四透露,进出口银行稍早招标的219.2亿元人民币五年期固息债,中标利率为4.05%,略低于此前4.07%的市场预测均值;投标倍数为1.42倍.[ID:nSB2138643]
剩余期限约9.70年的固息国债120015券最新报价收益率CN120015=CFXM在3.57%/3.55%,与上日尾盘持平;今天首日上市的12雅砻江CP003最新加权成交价CN041253070=CFXS为100.0573元,较票面略溢价,其主体评级为AA+.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。