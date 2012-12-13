更新版 1-新债招标: 中国进出口行五年债利率略低于预期,配置需求平稳

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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* 中标利率4.05%,略低于预测均值
* 投标倍数1.42倍
* 一级半市场平价返手续费有成交
路透上海12月13日电---中国进出口银行周四招标的219.2亿元人民币五年期固息债,中标利率略低预期.不过总的来看,与二级水平相去不远,对配置机构仍有一定吸引力.
交易员并称,在上市前协议成交(一级半)市场上,该期债在平价返手续费水平有成交,则反映是次新债发行不温不火,结果在可接受范围内.
业内人士稍早透露,进出口银行上午招标的五年期固息债,中标利率为4.05%,投标倍数为1.42倍.此前市场利率预测均值为4.07%,预测区间为4.03%-4.11%.
"(中标利率)还行啊,考虑手续费,合理."上海一位银行交易员称.
上海另一银行交易员并透露,今日招标新债在"一级半"市场上,已有返手续费平价成交,经换算后实际收益率在4.08%左右,与二级市场差距不大.
不过北京一券商研究员指出,从1.5倍上下的全场投标倍数和边际倍数看,可能主要投标机构对今日新债定位不高,导致了中标利率低于预期,而且总投标量有限.
"边际(倍数才)1.68倍,标位也不是很集中啊.大家还真是都往低里投."该研究员表示.
中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率报4.0723%,剩余期限为4.58年的进出口行固息金融债120309券最新报价tCN120309=CFXM为4.0900%/4.0550%,与上日尾盘变化不大.
该期债券为进出口行今年第26期金融债,具体条款如下:
第26期
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发行金额 219.2亿元
追加发行 无
期限/计息方式 五年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2013年1月16日/2013年1月16日
发行期 2012年12月13日至2013年1月16日
上市日 2013年1月22日
基本承销额 无
----------------------------------------------------------------(完)
--发稿 徐永/李宏薇; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。