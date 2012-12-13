中国基金: QFII A股基金11月平均跌5.14%,优于国内股票型基金--理柏

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月13日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的中国合格境外机构投资者(QFII)A股基金,11月整体平均业绩下跌5.14%,优于国内股票型基金,但今年以来平均业绩累计亏损9.11%,逊于国内同行.
根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩上涨0.94%,今年以来QDII基金平均业绩小幅扬升7.18%,明显优于国内股票基金.国内股票型基金11月平均下跌6.37%.
中国各分类基金中,人民币债券基金11月平均扬升0.33%,表现最好;今年以来人民币债券基金平均业绩最佳达5.78%.而中小盘基金今年以来平均下跌10.17%,表现最差.
沪综指.SSEC11月下跌4.29%,截至11月底,今年以来该指数回落9.97%,在所有主要亚太市场中继续敬陪末座.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。