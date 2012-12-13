人民币衍生品: 美元/人民币掉期曲线整体回升,止损恐慌过后重新寻找平衡

* 美元兑人民币掉期曲线整体上移

* 重新寻找供需价格

* 短期将进入窄幅振荡格局

路透北京12月13日电---中国境内美元/人民币外汇掉期CNYXSWP=CFXS曲线周四较前日整体上移,这显示在前两日全线下移、长端暴跌的恐慌情绪过后,市场正逐步恢复秩序,一些美元多头在价格低廉时趁机建仓,重新寻找供需价格.

交易员称,此轮暴跌最大的原因在于对美元流动性的担忧,但暴跌过后大家发现可能有些反应过度.在近端仍保持升水的状况下,远端也受到支撑而难以继续下探.预计短期内掉期远端大幅上下行的动力都不足,将会进入一个振幅逐渐收窄的振荡市况.

"现在市场考虑的是,接下来境内美元流动性到底紧不紧?如果紧的话,是稍紧还是很紧?"上海一股份行交易说.

周四本地时间14:34时,中国外汇交易中心美元/人民币远掉CNYXSWP=CFXS报价中,一年期升水成交于980个点子,稍高于昨日收盘时的920个点子,更自昨日最低不足500个点子的水平大幅回升.暴跌前,周一收盘时仍在1,380个点子的高位.

上述交易员并称,从目前来看美元流动性没有之前恐慌时所想象得那么紧张,所以掉期暂还保持相对平稳的状态.在远掉近端升水还有一两个点子的情况下,远端做空美元的成本相对仍会较高,并不容易.

境内美元隐含利率近期明显上行,一改此前全线负利率状况,短端利率上行尤为明显,意味着美元流动性相对于人民币正趋于紧张.

路透根据人民币隐含利率和汇率等变量推算的美元隐含利率<0#CNIIRVIEW>中,隔夜隐含利率自一周以前的0.22%大幅攀升至周四时的2.85%,而7天隐含利率自一周前的0.8%升至2.53%.

上海另一股份行交易员则表示,"市场认为之前该止损的都止了,昨天下午开始抬价,建仓的也进来了,也出现一部分客盘买需."

中国境内即期及掉期市场本周出现翻云覆雨的变化.美元/人民币掉期升水点数连续两日全线大幅下挫,其中一年期最多跌近1,000个点子(bp),触发连锁止损,美元多头血流成河,盘面之惨烈为近两年少见.[ID:nSB2138455]

人民币兑美元即期CNY=CFXS周四走升,中资大行未如此前入市购汇提拉美元价格,客盘保持净结汇令美元承压,但并未触及波幅上限.交易员称今日流动性较此前几天有所收紧,交投则在近两天汇价大起大落后稍显谨慎.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>