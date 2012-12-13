中国债市: 利率互换冲高后回稳,美联储再推QE4削弱中国政策放松可能

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月13日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周四冲高后回稳,美联储(FED)祭出新一轮货币宽松政策(QE4)以扶助经济,面对海外央行的接连放水,未来中国或将面临资本流入的压力,从而削弱中国放松货币政策的可能性.
交易员并认为,近段时间IRS市场一直延续着跌慢涨快的格局,而中国经济仍在复苏轨道中,加之政策放松预期降温,料IRS仍将维持小幅震荡爬升.
"早上冲的比较多,后来逐渐回来了,现在差不多也就(较昨日上涨)1-2个点左右,QE4出来,国内再出宽松政策的可能性就不大了,"上海一银行交易员称.
他指出,近日IRS曲线呈现陡峭化,短端升幅明显小于中长端,因宽裕的资金面不改,七天回购利率始终低位运行,从而抑制IRS短端的上行步伐.
银行间市场周四跨年资金需求仍较旺盛,21天质押式回购利率显露升势.而宽松资金面下,月内到期资金需求平平,七天及14天回购利率出现不同程度下跌,已明显低于逆回购利率.[ID:nSB2138915]
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.[ID:nL4T09M5TM]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.3350/ 3.4400 3.2970/ 3.3900 3.4420/ 3.5380 3.5900/ 3.6880 3.5625/ 3.9025
周三 3.3300/ 3.4600 3.2850/ 3.3760 3.4190/ 3.5080 3.5550/ 3.6480 3.5350/ 3.8725
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变动+0.0050/-0.0200 +0.0120/+0.0140 +0.0230/+0.0300 +0.0350/+0.0400 +0.0275/+0.0300
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。