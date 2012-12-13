互联网产业: 亚马逊中国今上线Kindle书店,电子书竞争更激烈

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月13日电---全球最大的线上零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)中国周四上线Kindle电子书店,这将给国内的竞争激烈的电子书市场再添一个有力的竞争对手.
亚马逊网站显示,无论是使用电脑,还是iPad、iPhone等移动电子设备,进入Kindle商店即可选购Kindle电子书.但目前由于亚马逊中国目前不出售Kindle设备,所以用户手中的现有Kindle设备无法连接该中国电子书店.
此前有国内媒体报导称,中国国家无线电检测中心网站的信息显示,五款Kindle设备已获得入网许可,或将于本月在中国上市.业内人士分析称,亚马逊上线Kindle书店是为Kindle阅读器年底进入中国预热.
亚马逊中国相关人士承认,Kindle电子书店今日是首日上线.但她不愿对Kindle阅读器何时上市作评论.
目前国内电子书市场竞争激烈,除汉王(002362.SZ)、盛大娱乐SNDA.O旗下盛大文学推出电子书外,当当网DANG.N推出"都看"电子阅读器及电子书,京东商城也已推出"京东LeBook"阅读软件抢占这一市场.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。