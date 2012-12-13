中国债市: 现券收益率持稳,美国新一轮量化宽松政策影响有限

路透上海12月13日电---中国银行间债市周四利率债延续清淡市况,收益率变化甚微.国内消息面暂无新诱因,并且美国新一轮量化宽松政策(QE4)在预期之中因此影响有限.惟短融申购活跃,券商及基金等对绝对收益要求较高的机构介入积极.

交易员指出,目前流动性充裕,资金成本也处于低位,刺激逐利机构介入绝对收益较高的信用债,短融因其自身时限短,收益尚佳的特点受到年底有建仓需求机构的青睐.申购多集中在一级和一级半市场.

"(利率债)双边(报价)挂上去一整天了,都没人点."北京一银行交易员称.

上海一银行交易员指出,美国新一轮购债计划基本符合市场预期,所以对国内债市影响并不明显.

剩余期限约9.70年的固息国债120015券最新报价tCN120015=CFXM为3.5700%/3.5500%,持平于上日末笔3.5700%/3.5500%

中国银行间市场周四跨年资金需求仍较旺盛,21天质押式回购利率显露升势.而宽松资金面下,月内到期资金需求平平,七天及14天回购利率出现不同程度下跌,已明显低于逆回购利率.[CN/CN]

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.[ID:nL4T09M5TM]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2843 2.6789

上日 2.2629 3.0055

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9760/2.9040

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9190/2.8630

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3690/3.3070 (完)

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