中国债市: 现券收益率持稳,美国新一轮量化宽松政策影响有限

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月13日电---中国银行间债市周四利率债延续清淡市况,收益率变化甚微.国内消息面暂无新诱因,并且美国新一轮量化宽松政策(QE4)在预期之中因此影响有限.惟短融申购活跃,券商及基金等对绝对收益要求较高的机构介入积极.
交易员指出,目前流动性充裕,资金成本也处于低位,刺激逐利机构介入绝对收益较高的信用债,短融因其自身时限短,收益尚佳的特点受到年底有建仓需求机构的青睐.申购多集中在一级和一级半市场.
"(利率债)双边(报价)挂上去一整天了,都没人点."北京一银行交易员称.
上海一银行交易员指出,美国新一轮购债计划基本符合市场预期,所以对国内债市影响并不明显.
剩余期限约9.70年的固息国债120015券最新报价tCN120015=CFXM为3.5700%/3.5500%,持平于上日末笔3.5700%/3.5500%
中国银行间市场周四跨年资金需求仍较旺盛,21天质押式回购利率显露升势.而宽松资金面下,月内到期资金需求平平,七天及14天回购利率出现不同程度下跌,已明显低于逆回购利率.[CN/CN]
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.[ID:nL4T09M5TM]
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.2843 2.6789
上日 2.2629 3.0055
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9760/2.9040
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9190/2.8630
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3690/3.3070 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。