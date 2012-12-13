《中国企业债发行日程表》--12月13日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *湖州城投 7 7 6.70% AA 12/14-12/18 第一创业摩根大通证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== *云南祥鹏航空 7 7 7.29% AA 12/14-12/18 国开证券 (海航航空控股有限公司提供担保) ======================================================================================== *台州黄岩区 10 6 簿记建档区间6.30%-7.30% AA- 12/17-12/19 中信建投 国资经营公司 (第3-6年每年末偿还25%本金;发行人以土地使用权提供担保) ======================================================================================== 吉首华泰国资 10 7 7.37% AA- 12/12-12/14 财富证券 投资管理公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;以国有土地使用权提供偿债保障) ======================================================================================== 临沂城市资产 15 7 6.68% AA+ 12/12-12/14 宏源证券 经营开发公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 湖南昭山 8 6 7.00% AA- 12/12-12/14 第一创业摩根大通证券 经济建投 (第3-6年每年末偿还25%本金;发行人以土地使用权提供担保) ======================================================================================== 鹰潭投融资公司 14 10 7.50% AA- 12/12-12/14 长城证券 (第3-6年末分别偿还10%本金,第7-10年末分别偿还15%本金;以土地使用权抵押担保) ======================================================================================== 青岛国信发展集团 20 10 周二簿记建档 AA+ 12/12-12/14 银河证券 (第3-6年末分别偿还10%本金,第7-10年末分别偿还15%本金) ======================================================================================== 重庆渝兴建投 12 7 7.30% AA 12/10-12/14 上海证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 泉州台商投资 10 7 7.08% AA 12/10-12/14 国信证券 区开发建设 (第3-7年每年末偿还20%本金;泉州泉港石化工业区建设发展公司提供担保) ======================================================================================== 长沙先导 18 7 6.70% AA 12/10-12/14 太平洋证券 投资控股 (第3-7年每年末偿还20%本金;长沙城投集团提供担保) ======================================================================================== 新余城投 15 7 7.08% AA 12/13-12/17 世纪证券 (第3-7年每年末偿还20%本金,新余钢铁集团提供担保) ======================================================================================== 大丰城建 10 7 7.08% AA 12/13-12/17 华泰联合证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 辽宁药都 18 7 7.35% AA- 12/12-12/18 国泰君安证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;本溪城投提供担保) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ========================================================================================= 石家庄高新技术 1.78 6 前三年7.20% AA+ 12/13-12/17 海通证券 产业开发区中小企业 (附第3年末发行人有条件赎回及投资者回售选择权,中国投资担保公司提供担保) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 刘昕; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》