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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 17:29 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月13日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)  年利率      主体评级    发行时间      主承销商
               (亿元人民币)   
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*湖州城投           7        7        6.70%          AA      12/14-12/18 第一创业摩根大通证券
                             (第3-7年每年末偿还20%本金)
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*云南祥鹏航空       7       7         7.29%          AA      12/14-12/18    国开证券
                             (海航航空控股有限公司提供担保)
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*台州黄岩区        10       6  簿记建档区间6.30%-7.30%  AA-  12/17-12/19    中信建投
国资经营公司      (第3-6年每年末偿还25%本金;发行人以土地使用权提供担保)
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吉首华泰国资       10        7        7.37%          AA-     12/12-12/14    财富证券
投资管理公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;以国有土地使用权提供偿债保障)
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临沂城市资产       15        7        6.68%          AA+     12/12-12/14    宏源证券
经营开发公司                  (第3-7年每年末偿还20%本金)
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湖南昭山            8        6        7.00%          AA-     12/12-12/14 第一创业摩根大通证券
经济建投     (第3-6年每年末偿还25%本金;发行人以土地使用权提供担保)
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鹰潭投融资公司     14       10        7.50%          AA-     12/12-12/14    长城证券 
           (第3-6年末分别偿还10%本金,第7-10年末分别偿还15%本金;以土地使用权抵押担保)
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青岛国信发展集团   20       10     周二簿记建档      AA+     12/12-12/14    银河证券
                   (第3-6年末分别偿还10%本金,第7-10年末分别偿还15%本金)
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重庆渝兴建投       12        7        7.30%          AA      12/10-12/14    上海证券
                    (第3-7年每年末偿还20%本金)
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泉州台商投资       10        7        7.08%          AA      12/10-12/14    国信证券
区开发建设          (第3-7年每年末偿还20%本金;泉州泉港石化工业区建设发展公司提供担保)
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长沙先导           18        7        6.70%          AA      12/10-12/14   太平洋证券
投资控股            (第3-7年每年末偿还20%本金;长沙城投集团提供担保)
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新余城投          15         7        7.08%          AA      12/13-12/17    世纪证券   
                   (第3-7年每年末偿还20%本金,新余钢铁集团提供担保)     
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大丰城建          10         7        7.08%          AA      12/13-12/17    华泰联合证券 
                              (第3-7年每年末偿还20%本金)       
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辽宁药都          18         7        7.35%          AA-     12/12-12/18    国泰君安证券
             (第3-7年每年末偿还20%本金;本溪城投提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限(年)   年利率       债项评级    发行时间     主承销商
               (亿元人民币)
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石家庄高新技术     1.78        6    前三年7.20%        AA+     12/13-12/17   海通证券
产业开发区中小企业 (附第3年末发行人有条件赎回及投资者回售选择权,中国投资担保公司提供担保)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 刘昕; 审校 曹巍浩

  
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  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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