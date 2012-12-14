中国并购: 今年迄今中企参与的并购达2,037亿美元,同比增3%--汤森路透

路透北京12月14日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,今年迄今中国企业参与的并购总金额达2,037亿美元,共计3,387项并购,较去年同期的1,978亿美元上升3%.

统计显示,2012年至今,已公布中国参与的并购交易金额占亚太并购总额的39%,是仅次于美国的全球第二大并购目标市场;并占到全球市场份额的6.3%,较去年所占5.6%的市场份额增长了0.7个百分点,连续三年成为全球第二大并购目标市场.

期内,中国私募股权支持的并购交易规模同比增长53%至105亿美元,其中对传媒与娱乐行业以及金融板块的并购投资均较去年同期有较大幅度增长.

数据并显示,国内并购占所有中国并购市场金额的55%,共2,445项交易,总交易额1,128亿美元,其中材料和通信两大行业的并购占国内并购42%的市场份额.

不过,目前海外企业入境并购的案例有592项,并购总金额达333亿美元,较去年同期的366亿美元下降9%.

行业方面,报告指出,今年无线通信、石油与天然气相关并购交易金额大幅增加.去年无线通信交易额仅为1,180万美元,今年已跃升至201亿美元;石油天然气相关并购交易金额由去年的183亿美元跃升至306亿美元.其中,中国电信股份有限公司(0728.HK)收购中国电信集团公司的3G资产及中海油总公司的全资子公司CNOOC Canada Holding Ltd收购加拿大尼克森Nexen LtdNXY.TO这两大案例分别成为上述两个行业交易金额大幅增加的主要因素.

同时,从对外收购的角度来看,能源与电力行业的收购比去年同期增长22%,仍为中国对外收购的热门行业,反映出中国企业持续增加的能源和资源需求.加拿大是中国企业跨境收购的最大目标市场,2012年迄今共21项并购案例,金额达188亿美元.

美国则是中国企业今年跨境收购的第二大目标市场.其中,新华信托牵头的中国财团出资42亿美元,收购国际集团(AIG)旗下国际租赁金融公司(ILFC)80.1%股份,成为今年中国对美跨境收购最大的一笔交易.

另外,在从事并购顾问的投行排名方面,高盛(GS.N)位列中国并购财务顾问排名榜首,其名下总计17项并购交易,金额达330亿美元.

据汤森路透/Freeman咨询,2012年中国地区的估算财务顾问费用为6.58亿美元,较2011年下降8.5%.瑞士信贷CSGN.VX获得中国最高顾问费用5,370万美元,占市场份额的8.2%;高盛获得4,760万美元的顾问费用,排名第二;花旗(C.N)获得3,670万美元的顾问费用,排名第三.

注:上述数据资料截止日期为12月12日.(完)