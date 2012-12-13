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货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 07:39 BJT

中国经济: 明年GDP增长8%左右,CPI上涨3%左右--国家信息中心

路透上海12月14日电---中国官方研究机构--国家信息中心最新报告预计,2013年明年国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上涨3%左右.

周五刊登在中国证券报上的报告建议,2013年中国应继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,着力推进经济体制机制改革,进一步增强经济自主增长能力,提高经济增长质量.

中央经济工作会议预计于本周末召开.参与内部讨论的消息人士上周透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响. [ID:nSB2132453] (完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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