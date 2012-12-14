中国基金: 证监会明年取消基金产品审核通道,常规产品20天完成审核

路透上海12月14日电---中国证监会基金监管部负责人近日表示,明年基金审核程序将大幅简化,取消基金产品审核通道,基金公司可以根据市场需求自行决定上报数量和类型;将实行基金产品网上申报与审核;缩短基金产品审核期限,常规产品按照简易程序在20个工作日内完成审核.

证监会基金监管部近日发布《关于深化基金审核制度改革有关问题的通知》及其配套措施,全面改革基金产品审核制度,并于明年1月1日起实施.

他表示,实行简易程序审核的常规产品包括普通股票型(混合型)、债券型、指数型、货币基金，发起式基金、常规QDII产品及单市场ETF.对于分级基金、理财基金、跨市场(境)ETF以及其他有特殊安排的基金产品,考虑到产品尚不成熟或运作机制复杂,暂不实行简易程序.

该负责人指出,鼓励基金管理公司建立基金的退出机制.随着产品审核市场化改革的推进,未来将不可避免地出现一些规模较小的"迷你基金".监管部门鼓励基金管理公司根据产品特点和管理成本在基金合同中约定自动终止清盘或合并条款.

他还表示,新基金产品创新需论证过程及相应保护期,将由行业协会组织论证,对通过论证的创新产品可给予一定保护期,具体期限还未确定.

截至11月底,今年以来共有219只基金完成募集,募集金额5,337亿元人民币,超过2006年和2007年时水平.(完)