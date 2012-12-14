中国交通: 明年城轨投资规模将超2,800亿元,同比增12-15%--发改委报告

路透上海12月14日电---中国国家发改委综合运输所的报告预计,明年国内城轨投资规模有望达到2,800-2,900亿元人民币,同比增长约12-15%.

城市轨道交通投资今年来已作为政府稳定经济增长的重要内容之一.中国证券报周五引述运输所报告负责人张江宇称,在原批准近期建设规划线路、以及2012年新增被批准建设的城市项目释放的情况下,预计2013年将有24个城市新开工轨道交通线路,规模达40余条段、846公里.

他说,"按照去年未完成的线路投资进度,以及明年新开工线路的规模粗略计算,2013年全国城市轨道交通投资规模有望比今年增长12%-15%左右."

报导指出,城轨建设投资保持高位对施工、车辆装备企业形成直接利好.根据预测,城轨地铁车辆内销额(不含出口)将从2011年的约109亿元/年,上升到2017年的近280亿元/年.

发改委报告显示,2012年,深圳、青岛、成都、长春等七个城市新开工轨道交通线路共计11条段,里程252公里,车站167座.截至2012年底,全国共计有28个城市继续建设轨道交通线路工程,续建线路共计63条段,里程1,399公里,车站970座.

根据国内各城市轨道交通建设规划编制和报批的进展,预计在2013年,将获得批准新一轮轨道交通近期建设规划的城市为:西安市、天津市、重庆市、成都市、杭州市、宁波市等10个以上城市.预计在2013年,徐州市、温州市作为新增城市将会获得批准.届时,中国获得国家批准建设轨道交通的城市将达到37个,城市建设继续高居世界第一.(完)