中国交通: 明年城轨投资规模将超2,800亿元,同比增12-15%--发改委报告

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月14日电---中国国家发改委综合运输所的报告预计,明年国内城轨投资规模有望达到2,800-2,900亿元人民币,同比增长约12-15%.
城市轨道交通投资今年来已作为政府稳定经济增长的重要内容之一.中国证券报周五引述运输所报告负责人张江宇称,在原批准近期建设规划线路、以及2012年新增被批准建设的城市项目释放的情况下,预计2013年将有24个城市新开工轨道交通线路,规模达40余条段、846公里.
他说,"按照去年未完成的线路投资进度,以及明年新开工线路的规模粗略计算,2013年全国城市轨道交通投资规模有望比今年增长12%-15%左右."
报导指出,城轨建设投资保持高位对施工、车辆装备企业形成直接利好.根据预测,城轨地铁车辆内销额(不含出口)将从2011年的约109亿元/年,上升到2017年的近280亿元/年.
发改委报告显示,2012年,深圳、青岛、成都、长春等七个城市新开工轨道交通线路共计11条段,里程252公里,车站167座.截至2012年底,全国共计有28个城市继续建设轨道交通线路工程,续建线路共计63条段,里程1,399公里,车站970座.
根据国内各城市轨道交通建设规划编制和报批的进展,预计在2013年,将获得批准新一轮轨道交通近期建设规划的城市为:西安市、天津市、重庆市、成都市、杭州市、宁波市等10个以上城市.预计在2013年,徐州市、温州市作为新增城市将会获得批准.届时,中国获得国家批准建设轨道交通的城市将达到37个,城市建设继续高居世界第一.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。