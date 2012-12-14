《中国报摘》--中国证券报12月14日

* 头版头条:

--中国证监会基金监管部负责人表示,将取消基金产品审核通道,基金公司可以根据需求自行决定上报数量和类型,将实行基金产品网上申报与审核;另外,证监会将缩短基金产品审核期限,常规产品按照简易程序在20个工作日内完成审核.

* 其他:

--国家信息中心最新报告预计,2013年中国国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)同比上涨3%左右.报告并建议,明年继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,着力推进经济体制机制改革.

--证监会日前发布证券公司治理准则,规定券商高级管理人员的绩效年薪40%以上应当采取延期支付的方式,且延期支付期限不少于三年.

--据悉,华安基金与国泰基金已上报黄金交易所上市基金(ETF)及其联接产品的募集申请.这意味着黄金ETF面世进入倒计时.

--据国家发改委运输所报告统计,2012年度中国有35个城市在建设轨道交通线路,估算完成总投资约2,600亿元人民币.2013年已批准的项目将进入规模建设阶段,城轨投资规模有望达到2,800亿元-2,900亿元.

--国土资源部调查数据显示,截至2011年末,中国耕地保有量为18.2476亿亩.自2009年以来,耕地保有量连续三年保持在18.24亿亩以上.

--自2011年国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》下发后,江西、四川、内蒙古等省(区)通过整合优化矿山布局,全国稀土采矿权将由113个减少至67个.

--工商银行(601398.SS)(1398.HK)拟申请实施资本管理高级方法.

--据相关人士透露,华夏基金上报的境内子公司设立申请日前获批,为境内首家合资形式的子公司.

--从权威渠道获悉,工信部正在牵头制定"光伏下乡"计划.该计划将以目前已深入实施的"节能惠品工程"为依托,分批次遴选太阳能光伏发电产品及企业目录.选用目录中产品的农户及开发商将获得国家补贴,以此来唤起农村对于光伏产品的市场需求.(完)

--整理 李宏薇; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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