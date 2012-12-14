《中国报摘》--中国证券报12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国证监会基金监管部负责人表示,将取消基金产品审核通道,基金公司可以根据需求自行决定上报数量和类型,将实行基金产品网上申报与审核;另外,证监会将缩短基金产品审核期限,常规产品按照简易程序在20个工作日内完成审核.
* 其他:
--国家信息中心最新报告预计,2013年中国国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)同比上涨3%左右.报告并建议,明年继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,着力推进经济体制机制改革.
--证监会日前发布证券公司治理准则,规定券商高级管理人员的绩效年薪40%以上应当采取延期支付的方式,且延期支付期限不少于三年.
--据悉,华安基金与国泰基金已上报黄金交易所上市基金(ETF)及其联接产品的募集申请.这意味着黄金ETF面世进入倒计时.
--据国家发改委运输所报告统计,2012年度中国有35个城市在建设轨道交通线路,估算完成总投资约2,600亿元人民币.2013年已批准的项目将进入规模建设阶段,城轨投资规模有望达到2,800亿元-2,900亿元.
--国土资源部调查数据显示,截至2011年末,中国耕地保有量为18.2476亿亩.自2009年以来,耕地保有量连续三年保持在18.24亿亩以上.
--自2011年国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》下发后,江西、四川、内蒙古等省(区)通过整合优化矿山布局,全国稀土采矿权将由113个减少至67个.
--工商银行(601398.SS)(1398.HK)拟申请实施资本管理高级方法.
--据相关人士透露,华夏基金上报的境内子公司设立申请日前获批,为境内首家合资形式的子公司.
--从权威渠道获悉,工信部正在牵头制定"光伏下乡"计划.该计划将以目前已深入实施的"节能惠品工程"为依托,分批次遴选太阳能光伏发电产品及企业目录.选用目录中产品的农户及开发商将获得国家补贴,以此来唤起农村对于光伏产品的市场需求.(完)
--整理 李宏薇; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。