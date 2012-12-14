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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 08:47 BJT

《中国重要政经日程》--12月14日

=============================今日重要政经日程==========================

12/14(五)

--2012中国城市发展(冬季)论坛在河北崇礼举行,至15日.

=============================近日重要政经日程==========================

12/15(六)

--由三亚·财经国际论坛理事会主办发起,《财经》杂志承办的"三亚·财经国际论坛"在海南省三亚市召开,至16日.

12/20(四)

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

2013/1/5(六)

*--CCTV证券资讯等主办的中国投资者大会2012在北京举行

2013/5/9(四)

--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 李然

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