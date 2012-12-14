电信产业: 中国前11月手机出货4.17亿部,3G手机同比大增逾八成

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月14日电---中国证券报周五援引工业和信息化部电信研究院报告称,今年前11个月,全国手机市场出货量为4.17亿部,同比增长10.4%;其中,3G(第三代移动通信)手机出货量达到2.31亿部,同比增长80.4%,2G手机则同比大跌.
报告并称,Android手机出货量已经占据市场主导地位.11月单月,全国手机市场出货量为4,216.2万部,同比增长4.6%,其中,3G手机出货量达到2,661.5万部,同比增长56.8%.
工信部数据显示,截止今年10月末,中国移动电话用户中,3G用户为2.12亿户,年内净增8,399万户.
中国国内3G手机制造商包括华为[HWT.UL]、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)等;电信运营商则包括中国联通(0762.HK)(CHU.N)、中国电信(0728.HK)和中国移动(0941.HK)(CHL.N).(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。