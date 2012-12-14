《中国报摘》--其他报纸重要消息12月14日

**上海证券报**

--从权威渠道获悉,仅周三(12日)一天,中国平安(2318.HK)(601318.SS)申购股票型、指数型基金的规模就达数十亿元人民币.

--天齐锂业(002466.SZ)控股股东--成都天齐实业集团,将收购澳大利亚锂矿企业Talison Lithium Ltd TLH.TO价格提升至每股7.5加元,成为唯一收购方.

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,信托法修改工作即将展开.

--社科院发布报告称,楼市从严调控不动摇.并建议有针对性地储备调控政策,包括细化限购政策,堵塞和纠正各种企图改变政策的行为,以及扩大房地产税试点等.

**第一财经日报**

--接近监管层人士透露,银监会正在起草针对银行专营机构的管理办法.这意味着,目前小企业信贷中心、信用卡中心、票据中心、资金营运中心、私人银行、贵金属业务部等六大类的专营机构在新规出台后,需要申领金融许可证.

--上海联合产权交易所消息显示,中国航空技术国际控股有限公司挂牌转让持有的申银万国证券404.86万股股权.按挂牌价格2,174.08万元计算,折合每股5.37元.

**金融时报**

--银联国际与蒙古国银行卡跨行转接网络蒙联宣布,全面开放该国取款机(ATM)和商户(POS)受理银联卡.

--中信银行(0998.HK)(601998.SS)总行营业部、北京银行(601169.SS)与北京奔驰汽车签署26亿元人民币新建发动机工厂项目银团贷款协议,以支持后者建设一个产能30万台的发动机工厂.

**证券时报**

--从新疆建材行办获悉,2012年末,新疆水泥生产能力将超过7,500万吨.预计2013年,新疆水泥生产能力将超过9,000万吨,在完全能够保证"十二五"(2011-2015年)及以后对水泥需求的同时,从明年开始新疆新增水泥过剩程度将会继续加剧.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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