《中国报摘》--其他报纸重要消息12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
**上海证券报**
--从权威渠道获悉,仅周三(12日)一天,中国平安(2318.HK)(601318.SS)申购股票型、指数型基金的规模就达数十亿元人民币.
--天齐锂业(002466.SZ)控股股东--成都天齐实业集团,将收购澳大利亚锂矿企业Talison Lithium Ltd TLH.TO价格提升至每股7.5加元,成为唯一收购方.
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,信托法修改工作即将展开.
--社科院发布报告称,楼市从严调控不动摇.并建议有针对性地储备调控政策,包括细化限购政策,堵塞和纠正各种企图改变政策的行为,以及扩大房地产税试点等.
**第一财经日报**
--接近监管层人士透露,银监会正在起草针对银行专营机构的管理办法.这意味着,目前小企业信贷中心、信用卡中心、票据中心、资金营运中心、私人银行、贵金属业务部等六大类的专营机构在新规出台后,需要申领金融许可证.
--上海联合产权交易所消息显示,中国航空技术国际控股有限公司挂牌转让持有的申银万国证券404.86万股股权.按挂牌价格2,174.08万元计算,折合每股5.37元.
**金融时报**
--银联国际与蒙古国银行卡跨行转接网络蒙联宣布,全面开放该国取款机(ATM)和商户(POS)受理银联卡.
--中信银行(0998.HK)(601998.SS)总行营业部、北京银行(601169.SS)与北京奔驰汽车签署26亿元人民币新建发动机工厂项目银团贷款协议,以支持后者建设一个产能30万台的发动机工厂.
**证券时报**
--从新疆建材行办获悉,2012年末,新疆水泥生产能力将超过7,500万吨.预计2013年,新疆水泥生产能力将超过9,000万吨,在完全能够保证"十二五"(2011-2015年)及以后对水泥需求的同时,从明年开始新疆新增水泥过剩程度将会继续加剧.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。