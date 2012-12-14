《中国债券市场每日交易备忘》--12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国中广有线信息网络3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),国开行主承 盛运股份(300090.SZ)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 南京长江第三大桥公司4亿元九个月期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承 中铁二十一局集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建行和民生银行主承 上海云峰集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 江苏国泰国际集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 杭州萧山国资5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行和工行主承 中国城市建设集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 宁波镇海海江投资发展公司10亿元六年期固息债1280420,票面利率6.65% 姜堰国资7亿元七年期固息债1280427,票面利率6.85% 温州港集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280428,票面利率6.92% 晋开化工投资控股集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280429,票面利率6.55% 嘉善经济开发区总公司8亿元七年期固息债1280430,票面利率7.05% 六盘水开发投资公司16亿元七年期固息债1280431,票面利率6.97% 江西高速投资集团12亿元五年期固息债1280432,票面利率5.50% 天津经济技术开发区国资经营公司4.5亿元10年期固息债1280435,票面利率6.50% 榆林城投15亿元六年期固息债1280439,票面利率6.81% 河北顺德投资集团10亿元七年期固息债1280442,票面利率6.98% 四川圣达集团3亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280443,票面利率7.25% 沛县国资经营公司10亿元七年期固息债1280446,票面利率7.20% 武汉商贸控股3.5亿元一年期短融041259081,票面利率5.21% 河南豫光金铅集团4亿元一年期短融041259080,票面利率5.27% 攀钢集团30亿元一年期短融041253069,票面利率4.97% 江苏交通控股30亿元一年期短融041253068,票面利率4.65% 福建电子信息集团2亿元一年期短融041259079,票面利率5.27% 中信证券(600030.SS)(6030.HK)30亿元三个月期短融071203005,票面利率4.31% 华能集团40亿元一年期短融041251043,票面利率4.65% 红星美凯龙家居集团9亿元五年期中票1282537,票面利率6.11% 广州地铁总公司15亿元五年期中票1282538,票面利率5.12% 浙江交通投资集团25亿元10年期中票1282536,票面利率5.37% ============================================================================== 三、缴款: 吉首华泰国资投资管理公司10亿元七年期固息债1280458,票面利率7.37% 重庆渝兴建投公司12亿元七年期固息债1280449,票面利率7.30% 长沙先导投资18亿元七年期固息债1280452,票面利率6.70% 广西交通投资集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280455,票面利率6.20% 青岛国信发展集团20亿元10年期固息债1280457,票面利率6.40% 昭山经济建设投资公司8亿元六年期固息债1280461,票面利率7.00% 内蒙古太西煤集团3亿元一年期短融 华电国际(600027.SS)(1071.HK)15亿元一年期短融 山东玉皇化工5亿元一年期短融 阳泉煤业集团10亿元一年期短融 湖南省建筑工程集团5亿元五年期中票 海宁资产经营公司10亿元五年期中票 北新建材集团4亿元三年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 中央人民银行380亿元一年期央行票据1101096到期兑付,参考收益率为3.4875% 国家开发银行150亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债050224付息,基本利差0.56% 杭州银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020009付息,票面利率5.40% 东阳城市发展公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080162付息,票面利率6.85% 进出口银行193.2亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110309付息,基本利差0.62% 北京经济技术投资开发总公司14.5亿元五年期中票1182382付息,票面利率5.73% 江苏双良科技有限公司7.5亿元五年期中票1182383付息,票面利率6.80% 四川铁路产业集团20亿元五年期中票1182384付息,票面利率5.73% 华侨城集团14亿元五年期中票1182385付息,票面利率5.08% 宁夏发电集团6亿元三年期中票1182386付息,票面利率6.65% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国官方研究机构--国家信息中心最新报告预计,2013年明年国内生产总值(GDP)增长8% 左右,居民消费价格指数(CPI)上涨3%左右.[ID:nSB2139155] --中国证监会基金监管部负责人近日表示,明年基金审核程序将大幅简化,取消基金产品审 核通道,基金公司可以根据市场需求自行决定上报数量和类型;将实行基金产品网上申报与审 核;缩短基金产品审核期限,常规产品按照简易程序在20个工作日内完成审核.[ID:nSB2139177] 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞/李宏薇
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。