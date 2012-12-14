《中国债券市场每日交易备忘》--12月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国中广有线信息网络3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),国开行主承 盛运股份( 300090.SZ )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 南京长江第三大桥公司4亿元九个月期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承 中铁二十一局集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建行和民生银行主承 上海云峰集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 江苏国泰国际集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 杭州萧山国资5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行和工行主承 中国城市建设集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 宁波镇海海江投资发展公司10亿元六年期固息债1280420,票面利率6.65% 姜堰国资7亿元七年期固息债1280427,票面利率6.85% 温州港集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280428,票面利率6.92% 晋开化工投资控股集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280429,票面利率6.55% 嘉善经济开发区总公司8亿元七年期固息债1280430,票面利率7.05% 六盘水开发投资公司16亿元七年期固息债1280431,票面利率6.97% 江西高速投资集团12亿元五年期固息债1280432,票面利率5.50% 天津经济技术开发区国资经营公司4.5亿元10年期固息债1280435,票面利率6.50% 榆林城投15亿元六年期固息债1280439,票面利率6.81% 河北顺德投资集团10亿元七年期固息债1280442,票面利率6.98% 四川圣达集团3亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280443,票面利率7.25% 沛县国资经营公司10亿元七年期固息债1280446,票面利率7.20% 武汉商贸控股3.5亿元一年期短融041259081,票面利率5.21% 河南豫光金铅集团4亿元一年期短融041259080,票面利率5.27% 攀钢集团30亿元一年期短融041253069,票面利率4.97% 江苏交通控股30亿元一年期短融041253068,票面利率4.65% 福建电子信息集团2亿元一年期短融041259079,票面利率5.27% 中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )30亿元三个月期短融071203005,票面利率4.31% 华能集团40亿元一年期短融041251043,票面利率4.65% 红星美凯龙家居集团9亿元五年期中票1282537,票面利率6.11% 广州地铁总公司15亿元五年期中票1282538,票面利率5.12% 浙江交通投资集团25亿元10年期中票1282536,票面利率5.37% ============================================================================== 三、缴款: 吉首华泰国资投资管理公司10亿元七年期固息债1280458,票面利率7.37% 重庆渝兴建投公司12亿元七年期固息债1280449,票面利率7.30% 长沙先导投资18亿元七年期固息债1280452,票面利率6.70% 广西交通投资集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280455,票面利率6.20% 青岛国信发展集团20亿元10年期固息债1280457,票面利率6.40% 昭山经济建设投资公司8亿元六年期固息债1280461,票面利率7.00% 内蒙古太西煤集团3亿元一年期短融 华电国际( 600027.SS )( 1071.HK )15亿元一年期短融 山东玉皇化工5亿元一年期短融 阳泉煤业集团10亿元一年期短融 湖南省建筑工程集团5亿元五年期中票 海宁资产经营公司10亿元五年期中票 北新建材集团4亿元三年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 中央人民银行380亿元一年期央行票据1101096到期兑付,参考收益率为3.4875% 国家开发银行150亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债050224付息,基本利差0.56% 杭州银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020009付息,票面利率5.40% 东阳城市发展公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080162付息,票面利率6.85% 进出口银行193.2亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110309付息,基本利差0.62% 北京经济技术投资开发总公司14.5亿元五年期中票1182382付息,票面利率5.73% 江苏双良科技有限公司7.5亿元五年期中票1182383付息,票面利率6.80% 四川铁路产业集团20亿元五年期中票1182384付息,票面利率5.73% 华侨城集团14亿元五年期中票1182385付息,票面利率5.08% 宁夏发电集团6亿元三年期中票1182386付息,票面利率6.65% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国官方研究机构--国家信息中心最新报告预计,2013年明年国内生产总值(GDP)增长8% 左右,居民消费价格指数(CPI)上涨3%左右.[ID:nSB2139155] --中国证监会基金监管部负责人近日表示,明年基金审核程序将大幅简化,取消基金产品审 核通道,基金公司可以根据市场需求自行决定上报数量和类型;将实行基金产品网上申报与审 核;缩短基金产品审核期限,常规产品按照简易程序在20个工作日内完成审核.[ID:nSB2139177] 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞/李宏薇