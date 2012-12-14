《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================ *四川恒鼎实业 10 6 12 12/19簿记建档 民生银行 AA 12/20 12/21 ============================================================================================ *天士力 7 4 12 12/19簿记建档 国开行 AA 12/20 12/21 (600535.SS) ============================================================================================ *南京江宁自来 4 2 12 12/19簿记建档 广发银行 AA- 12/20 12/21 水总公司 ============================================================================================ *深圳星期六 4 1 12 12/21簿记建档 兴业银行 A+ 12/24 12/25 投资控股公司 (广东融资再担保有限公司提供担保) ============================================================================================ *昆明钢铁 40 10 12 12/21簿记建档 中国银行 AA+ 12/24 12/25 控股公司 浦发银行 ============================================================================================ 复星医药 20 5 6 12/18簿记建档 北京银行 AA+ 12/19 12/20 (600196.SS) 浙商银行 ============================================================================================ 天津滨海新区 25 25 12 12/18簿记建档 光大银行 AAA 12/19 12/20 建设投资集团 ============================================================================================ 安徽省交通 13 6 12 12/18簿记建档 国开行 AA 12/19 12/20 投资集团 招商银行 ============================================================================================ 会理县财通铁钛 7 1.5 12 12/18簿记建档 兴业银行 AA- 12/19 12/20 公司 ============================================================================================ 南京医药 5 2.5 12 12/18簿记建档 民生银行 AA- 12/19 12/20 (600713.SS) ============================================================================================ 中国城市建设 35 15 12 12/18簿记建档 广发银行 AA+ 12/21 12/24 控股集团 浙商银行 ============================================================================================ 窑街煤电集团 5 1 12 12/19簿记建档 浦发银行 A+ 12/21 12/24 ============================================================================================ 北京市首都公路 60 30 12 12/20簿记建档 光大银行 AAA 12/21 12/24 发展集团 ============================================================================================ 湖南省高速公路 39 20 12 12/20簿记建档 兴业银行 AA+ 12/21 12/24 建设开发总公司 ============================================================================================ 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ================================================================================================ *中国电子科技集团30 24 3 12/19簿记建档 建设银行 AAA 12/20 12/21 ================================================================================================ *泸州兴泸投资集团25 15 5 12/21簿记建档 建设银行 AA 12/24 12/25 交通银行 ================================================================================================ 安徽交通集团 13 6 5 12/18簿记建档 国开行 AA 12/19 12/20 ================================================================================================ 苏州城投 30 10 7 12/19簿记建档 国开行 AAA 12/20 12/21 兴业银行 ================================================================================================ 厦门钨业 20 5 3 12/19簿记建档 农业银行 AA 12/20 12/21 (600549.SS) ================================================================================================ 天津武清区国有 40 20 5 12/19簿记建档 浦发银行 AA+ 12/21 12/24 资产经营公司 国开行 ================================================================================================ 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 刘昕; 审校 边竞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。