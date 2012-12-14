版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 16:31 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月14日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                     (缴款日) 
=============================================================================================
暂无                                                 
=============================================================================================
                                                  
 
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人     注册金额 拟发规模  期限      发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日) 
============================================================================================
*四川恒鼎实业  10       6       12    12/19簿记建档  民生银行   AA      12/20    12/21
============================================================================================
*天士力         7       4       12    12/19簿记建档  国开行     AA      12/20    12/21   
(600535.SS)
============================================================================================
*南京江宁自来   4       2       12    12/19簿记建档  广发银行   AA-     12/20    12/21
水总公司
============================================================================================
*深圳星期六     4       1       12    12/21簿记建档  兴业银行   A+      12/24    12/25    
投资控股公司                  (广东融资再担保有限公司提供担保)
============================================================================================
*昆明钢铁      40      10       12    12/21簿记建档  中国银行   AA+     12/24    12/25
控股公司                                             浦发银行
============================================================================================        
复星医药       20       5        6    12/18簿记建档  北京银行   AA+     12/19    12/20
(600196.SS)                                          浙商银行     
============================================================================================
天津滨海新区   25      25       12    12/18簿记建档  光大银行   AAA     12/19    12/20
建设投资集团                                               
============================================================================================
安徽省交通     13       6       12    12/18簿记建档  国开行     AA      12/19    12/20
投资集团                                             招商银行
============================================================================================
会理县财通铁钛  7     1.5       12    12/18簿记建档  兴业银行   AA-     12/19    12/20
公司
============================================================================================
南京医药        5     2.5       12    12/18簿记建档  民生银行   AA-     12/19    12/20
(600713.SS)
============================================================================================
中国城市建设   35      15       12    12/18簿记建档  广发银行   AA+     12/21    12/24
控股集团                                             浙商银行  
============================================================================================
窑街煤电集团    5       1       12    12/19簿记建档  浦发银行   A+      12/21    12/24
============================================================================================
北京市首都公路 60      30       12    12/20簿记建档  光大银行   AAA     12/21    12/24
发展集团
============================================================================================
湖南省高速公路 39      20       12    12/20簿记建档  兴业银行   AA+     12/21    12/24
建设开发总公司
============================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模   期限      发行日       主承销商  主体评级   起息日    上市日 
               (亿元)   (亿元)     (年)                                       (缴款日)         
================================================================================================
*中国电子科技集团30       24        3     12/19簿记建档    建设银行   AAA      12/20     12/21 
================================================================================================
*泸州兴泸投资集团25       15        5     12/21簿记建档    建设银行    AA      12/24     12/25
                                                           交通银行
================================================================================================
安徽交通集团     13        6        5     12/18簿记建档    国开行      AA      12/19     12/20                                            
================================================================================================
苏州城投         30       10        7     12/19簿记建档    国开行     AAA      12/20     12/21 
                                                           兴业银行
================================================================================================
厦门钨业         20        5        3     12/19簿记建档    农业银行    AA      12/20     12/21
(600549.SS) 
================================================================================================
天津武清区国有   40       20        5     12/19簿记建档    浦发银行    AA+     12/21     12/24 
资产经营公司                                               国开行          
================================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日   上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=============================================================================================
暂无
=============================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
=============================================================================================  
暂无 
============================================================================================= 
 
  注:*代表新增.(完)

  --整理 刘昕; 审校 边竞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐