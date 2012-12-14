《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月14日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================ *四川恒鼎实业 10 6 12 12/19簿记建档 民生银行 AA 12/20 12/21 ============================================================================================ *天士力 7 4 12 12/19簿记建档 国开行 AA 12/20 12/21 ( 600535.SS ) ============================================================================================ *南京江宁自来 4 2 12 12/19簿记建档 广发银行 AA- 12/20 12/21 水总公司 ============================================================================================ *深圳星期六 4 1 12 12/21簿记建档 兴业银行 A+ 12/24 12/25 投资控股公司 (广东融资再担保有限公司提供担保) ============================================================================================ *昆明钢铁 40 10 12 12/21簿记建档 中国银行 AA+ 12/24 12/25 控股公司 浦发银行 ============================================================================================ 复星医药 20 5 6 12/18簿记建档 北京银行 AA+ 12/19 12/20 ( 600196.SS ) 浙商银行 ============================================================================================ 天津滨海新区 25 25 12 12/18簿记建档 光大银行 AAA 12/19 12/20 建设投资集团 ============================================================================================ 安徽省交通 13 6 12 12/18簿记建档 国开行 AA 12/19 12/20 投资集团 招商银行 ============================================================================================ 会理县财通铁钛 7 1.5 12 12/18簿记建档 兴业银行 AA- 12/19 12/20 公司 ============================================================================================ 南京医药 5 2.5 12 12/18簿记建档 民生银行 AA- 12/19 12/20 ( 600713.SS ) ============================================================================================ 中国城市建设 35 15 12 12/18簿记建档 广发银行 AA+ 12/21 12/24 控股集团 浙商银行 ============================================================================================ 窑街煤电集团 5 1 12 12/19簿记建档 浦发银行 A+ 12/21 12/24 ============================================================================================ 北京市首都公路 60 30 12 12/20簿记建档 光大银行 AAA 12/21 12/24 发展集团 ============================================================================================ 湖南省高速公路 39 20 12 12/20簿记建档 兴业银行 AA+ 12/21 12/24 建设开发总公司 ============================================================================================ 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ================================================================================================ *中国电子科技集团30 24 3 12/19簿记建档 建设银行 AAA 12/20 12/21 ================================================================================================ *泸州兴泸投资集团25 15 5 12/21簿记建档 建设银行 AA 12/24 12/25 交通银行 ================================================================================================ 安徽交通集团 13 6 5 12/18簿记建档 国开行 AA 12/19 12/20 ================================================================================================ 苏州城投 30 10 7 12/19簿记建档 国开行 AAA 12/20 12/21 兴业银行 ================================================================================================ 厦门钨业 20 5 3 12/19簿记建档 农业银行 AA 12/20 12/21 ( 600549.SS ) ================================================================================================ 天津武清区国有 40 20 5 12/19簿记建档 浦发银行 AA+ 12/21 12/24 资产经营公司 国开行 ================================================================================================ 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 刘昕; 审校 边竞