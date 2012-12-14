更新版 1-中国金融: 11月外汇占款意外下滑,或受企业真实购汇影响

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* 11月外汇占款减少736亿元,与市场预期背道而驰

* 企业真实的购汇行为或为一大因素

路透北京12月14日电---中国11月的外汇占款与市场预期背道而驰,出人意料的减少了736亿元人民币.市场人士在大呼意外之后,认为上月或有企业真实发生的大额购汇行为,是解释这一现象的最大可能.

而当月财政性存款亦减少1,149亿元,这两项数据相抵,令11月市场增加流动性413亿元.

根据中国央行网站的金融机构人民币信贷收支表,今年11月末金融机构外汇占款余额为257,187.64亿元.11月末财政性存款余额为36,161.06亿元.

11月人民币兑美元即期CNY=CFXS环比上涨0.17%,较多时间陷于每日交易区间上限,市场流动性不足,美元几无买盘;代客市场,客户结汇需求源源不断,迫使银行一再调低美元现汇买入价以抑制结汇需求.在这种大背景下,11月外汇占款净额竟大幅下降逾700亿元,与之前的市场预测完全南辕北辙.

"一个月的外汇占款变化永远解释不清楚,"兴业银行首席经济学家鲁政委说.

鲁政委表示,很可能就在11月内,有某家央企或者银行要在海外并购."700亿元很多吗?其实一两家大央企的海外并购一下子就会超过这个数字."

此前,加拿大监管机构批准了中国海洋石油有限公司(0883.HK)对NexenNXY.TO价值151亿美元的收购,这是迄今中国企业最大宗海外收购交易.[ID:nSB2134549]此次并购正式批准虽然在12月初,但中海油为之所做的准备已有相当长的时间.

10月外汇占款仅增216亿元,就已令市场大感意外.11月更现负增长,这一次就简直让市场大跌眼镜.

"这两个月的外汇占款数都太诡异了,"一位城商行的交易员无奈的说.

该交易员甚至预计,也许11月的银行代客结售汇最终为净售汇.

10月银行代客结售汇顺差78亿美元,延续上月顺差局面;远期结售汇为净售汇6亿美元,规模较上月收窄.

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.

本周后半段,人民币兑美元即期CNY=CFXS开始打破逾月来的涨停僵局.至周五,已经连续三日未在盘中触及波幅上限,期间有大行购汇盘出现.(完)