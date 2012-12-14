中国国企: 1-11月利润同比降幅收窄至7%,11月环比增5.7%--财政部

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月14日电---随着中国经济的复苏动力持续增强,1-11月中国国有企业累计实现利润同比降幅继续缩窄,自1-10月的8.3%降至7%.
财政部周五公布数据显示,从11月单月来看,利润环比增长5.7%,高于10月的1.7%,亦是自7月环比下降11.6%以来连续第四个月回升.
1-11月,国有企业累计实现营业总收入37.9万亿元人民币,同比增长10.9%,其中11月比10月环比增长11.8%;利润总额为1.94万亿元.
其中,中央企业和中央管理企业11月单月利润均环比略有下降,但地方国企则环比大增45.6%.
分行业看,实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、烟草行业、电子行业、轻工行业、汽车行业等.实现利润同比降幅较大的行业为化工行业、有色行业、交通行业、建材行业、机械行业等.与此前基本一致.
最新数据显示,汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.[ID:nL4T09O0N0].(完)
欲了解更多详情,请点选中国财政部网站
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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。