《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为路透中文新闻为您整理的(12月10日-14日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期CNY=CFXS当周累计走低0.18%.涨停行情终于在中资大行大举购汇下 告终,客盘方面净结汇格局仍在对人民币形成支撑,但从全周走势来看,监管层或有意将汇率 维持在6.23-6.25元区间.交易员预计疑似央行的干预行为可能短期还将维持,以利于形成相 对稳定的市场行情和预期.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --年底前财政存款的陆续投放使资金面维持宽松,中国央行公开市场亦趁势缩减逆回购操作 规模,而逆回购的持续大量到期令本周净回笼达1,250亿元人民币,创近两个月新高. 市场人士指出,在资金面宽松之时,央行主动降低逆回购存量,为明年一季度春节前后的资 金需求高峰提前腾挪出空间;而美国再推新一轮货币宽松政策(QE4),中国或再次面临热钱流 入压力,预计明年中国料仍将以审慎的货币政策以应对相关影响.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券弱势震荡.多项数据如期延续显示经济企稳回升的态势,然资金利率仍 处在较低水平,加之年底渐近,机构主动交易意愿也不足,只是因基本面短期回暖的预期,现券 略承压,中短期中等级信用债需求稍显好.机构静待中央经济工作会议给出进一步指引.[CN/CN] 票据: --中国票据市场转贴利率当周续涨约20个基点(bp),因年底前银行调整信贷规模因素持续发 酵.交易员称,从往年经验看,上述影响因素有望一直持续到年末前一周,因此短期内转贴利率 走升仍是大概率事件.[CN/CPCN] 股市: --中国股市.SSEC当周累计上涨4.31%,创近14个月最大单周涨幅.市场对中国本周末即将召 开的经济工作会议寄予良好预期,且周五公布的汇丰中国12月制造业PMI初值创新高显示经济 持续向好.分析人士预计,若下周市场有效突破2,150点关键技术点位,那么反弹将得以延续.[.SSCN] 期市: --沪铜当周有所上涨.因中国上周末公布数据不错,周初铜价明显上涨,一度触及近两个月高位, 不过美联储再推宽松政策后,因美元汇率因素令国际铜价产生小幅波动,主力3月合约周五收报 57,840元,较上周五升390元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周冲高回落,周初市场观望美联储会议,在美联储(FED)再推宽松政策的预期下, 金价小涨,FED如约祭出QE4,不过利好消息出尽引发获利回吐,打压金价走低.上海期金主力6 月合约周五收报345.43元,较上周五跌0.2%.(完) --整理 边竞/李宏薇/李然/曹巍浩; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。