《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月10日-14日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期CNY=CFXS当周累计走低0.18%.涨停行情终于在中资大行大举购汇下 告终,客盘方面净结汇格局仍在对人民币形成支撑,但从全周走势来看,监管层或有意将汇率 维持在6.23-6.25元区间.交易员预计疑似央行的干预行为可能短期还将维持,以利于形成相 对稳定的市场行情和预期.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --年底前财政存款的陆续投放使资金面维持宽松,中国央行公开市场亦趁势缩减逆回购操作 规模,而逆回购的持续大量到期令本周净回笼达1,250亿元人民币,创近两个月新高. 市场人士指出,在资金面宽松之时,央行主动降低逆回购存量,为明年一季度春节前后的资 金需求高峰提前腾挪出空间;而美国再推新一轮货币宽松政策(QE4),中国或再次面临热钱流 入压力,预计明年中国料仍将以审慎的货币政策以应对相关影响.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券弱势震荡.多项数据如期延续显示经济企稳回升的态势,然资金利率仍 处在较低水平,加之年底渐近,机构主动交易意愿也不足,只是因基本面短期回暖的预期,现券 略承压,中短期中等级信用债需求稍显好.机构静待中央经济工作会议给出进一步指引.[CN/CN] 票据: --中国票据市场转贴利率当周续涨约20个基点(bp),因年底前银行调整信贷规模因素持续发 酵.交易员称,从往年经验看,上述影响因素有望一直持续到年末前一周,因此短期内转贴利率 走升仍是大概率事件.[CN/CPCN] 股市: --中国股市.SSEC当周累计上涨4.31%,创近14个月最大单周涨幅.市场对中国本周末即将召 开的经济工作会议寄予良好预期,且周五公布的汇丰中国12月制造业PMI初值创新高显示经济 持续向好.分析人士预计,若下周市场有效突破2,150点关键技术点位,那么反弹将得以延续.[.SSCN] 期市: --沪铜当周有所上涨.因中国上周末公布数据不错,周初铜价明显上涨,一度触及近两个月高位, 不过美联储再推宽松政策后,因美元汇率因素令国际铜价产生小幅波动,主力3月合约周五收报 57,840元,较上周五升390元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周冲高回落,周初市场观望美联储会议,在美联储(FED)再推宽松政策的预期下, 金价小涨,FED如约祭出QE4,不过利好消息出尽引发获利回吐,打压金价走低.上海期金主力6 月合约周五收报345.43元,较上周五跌0.2%.(完) --整理 边竞/李宏薇/李然/曹巍浩; 审校 林高丽