中国电力: 11月全社会用电量同比增7.6%,创九个月新高--国家能源局

国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
路透上海12月15日电---中国国家能源局最新数据显示,宏观经济先行指标--全社会用电量11月同比增速连续第二个月加快,达7.6%,并创下九个月以来的单月增长新高.
数据显示,11月份全社会用电量4,139亿千瓦时,同比增长7.6%,较10月的6.1%增速继续提升.累计数据方面,1-11月,全国全社会用电量45,028亿千瓦时,同比增长5.1%.
从11月单项数据看,占比最大的第二产业用电量中,工业用电量增速续升,同比增长达7%;而第一产业用电量当月增速则继续为负值,同比下降0.7%;当月第三产业和居民用电分别有12.4%和8.2%的同比增幅.
此外,今年前11个月,全国发电设备累计平均利用小时为4,174小时,同比减少160小时.其中,水电设备平均利用小时为3,351小时,增加497小时;火电设备平均利用小时为4,507小时,减少301小时.
中国2011年全社会用电量同比增长11.7%,2010年增幅为14.56%,均高于相应两年9.3%和10.4%的GDP(国内生产总值)增速.
以下为今年年内国家能源局公布的全社会用电量增速(%)一览:
2012年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
7.6 6.1 2.9 3.6 4.5 4.3 5.2 3.7 7 23 -7.5*
注:*为媒体透露数据,其他均为国家能源局公布数据.(完)
更多细节,请点选国家能源局网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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