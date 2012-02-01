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货币新闻 | 2012年 2月 2日 星期四 05:11 BJT

〔美股盘後〕高通在盘後交易中大涨5.2%,此前公布业绩

路透纽约2月1日电---高通(QCOM.O)在周三盘後交易中大涨5.2%,此前该公司公布业绩.

高通公布第一季非GAAP每股盈利(EPS)为0.97美元,GAAP每股亏损0.01美元,第一季营收为47亿美元,市场预估为45.8亿美元.

高通预计第二季营收为38.7亿美元,非GAAP每股盈利为0.86美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计高通第一季EPS为0.90美元,营收为45.8亿美元.第二季EPS为0.89美元,营收为45.1亿美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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