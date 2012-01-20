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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 17:45 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收在三个月来最高,泰国料采取措施支撑价格

路透东京1月20日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五大涨3%至三个月来最高收盘水准,投资者对全球经济抱持乐观,且市场预期泰国将采取扶助价格的措施,均对胶价构成支撑.

泰国国家橡胶协会(National Rubber Committee)下周将寻求内阁批准投入150亿泰铢购买橡胶,因为USS3胶价自去年2月以来已腰斩.

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