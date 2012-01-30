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债券 | 2012年 1月 31日 星期二 00:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.050%,投标倍数为4.56

路透华盛顿1月30日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.050

中值 0.045

低值 0.030

投资 0.051

价格 99.987361

高值得标比率 93.73%

投标倍数 4.56

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 31,000,815,100

总投标 141,276,080,100

竞争性投标得标 30,286,385,000

非竞争性投标得标 714,430,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/02/02

到期日 2012/05/03

CUSIP码 9127953N9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 于春红

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