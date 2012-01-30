〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.050%,投标倍数为4.56

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透华盛顿1月30日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.050
中值 0.045
低值 0.030
投资 0.051
价格 99.987361
高值得标比率 93.73%
投标倍数 4.56
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 31,000,815,100
总投标 141,276,080,100
竞争性投标得标 30,286,385,000
非竞争性投标得标 714,430,100
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/02/02
到期日 2012/05/03
CUSIP码 9127953N9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 李军;审校 于春红
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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