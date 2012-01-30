〔欧洲股市〕收於两周低位,景气循环类股全线下跌

路透伦敦1月30日电---欧洲股市周一触及两周收盘低位,因希腊换债协议谈判进展不顺,尚未达成明确结论,而且美国消费者支出数据低於预期,拖累景气循环类股全线下跌.

此外葡萄牙10年期公债与可比德债收益率差升至欧元面世以来的高位,令人担心葡萄牙可能最终步希腊的後尘,也将重组债务,这亦打压市场人气.

"结束希腊换债谈判的承诺尚未实现,人们预期欧盟峰会不会带来太多好消息,因为公布的承诺已太多,"BNP Paribas Fortis Global Markets驻布鲁塞尔研究主管Philippe Gijsels称.

不过三位欧盟官员向路透表示,欧盟领导人就自今年7月起推出永久性欧元区救助机制达成协议,管理基金的条约将在稍後签署.

Gijsels还表示,"人们担心葡萄牙可能将步希腊的後尘.这可能是股价的良好回调,但投资者应维持防御和谨慎态度,只投资於那些有良好资产负债表、强劲现金流和不错股息的公司."

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1%,报1,030.43点,为1月中以来最低收位,上周曾触及六个月高点,成交量为90日均值的77%.

银行类股遭市场抛盘打压.STOXX欧洲600银行股指数.SX7P重挫3.1%,法国银行股领跌,此前法国总统萨科齐重申了金融交易税计划,目标为8月,这使法国将采取更严格立法的讨论升温.

英国富时100指数.FTSE收挫1.09%,报5,671.09点;德国股市DAX指数.GDAXI跌1.04%,报6,444.45点;法国CAC-40指数.FCHI大跌1.6%.报3,265.64点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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