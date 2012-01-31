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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 22:54 BJT

〔美国股市〕开高,因对欧债危机的处理进展感到乐观

路透纽约1月31日电---美国股市周二开高,因欧洲对旷日持久的主权债危机的处理有进展迹象,市场人气得到改善.

道琼工业指数.DJI开盘上升65.09点,或0.51%,至12,718.81点.标准普尔500指数.SPX涨7.98点,或0.61%,至1,320.99点,Nasdaq指数.IXIC升17.19点,或0.61%,至2,829.13点.

美国股市标普500指数.SPX技术图表触动利多的"黄金交叉"信号,因其50日均线突破200日均线,暗示中期动能转变,传统上这预示该指数将在未来六个月上涨.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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