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债券 | 2012年 2月 1日 星期三 00:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.050%,投标倍数为4.94

路透华盛顿1月31日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.050

中值 0.045

低值 0.030

投资 0.051

价格/得标

价格 99.996111

高值得标比率 29.61%

投标倍数 4.94

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 33,001,460,800

总投标 163,023,378,500

竞争性投标得标 32,817,909,100

非竞争性投标得标 183,551,700

FED附加 2,418,028,000

发行细节

发行日 2012/02/02

到期日 2012/03/01

CUSIP码 912795Z46

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 于春红

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