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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 03:14 BJT

〔美国能源〕1月27日止当周汽油需求同比大跌,因汽油价高-SpendingPulse

路透1月31日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求按年减少,因汽油价格徘徊在1月纪录高位附近.

报告显示,截至1月27日一周美国汽油消费较此前一周增加0.4%,较上年同期减少5.5%.

万事达卡表示,零售汽油均价过去三周一直保持在每加仑3.39美元,较上年同期上涨9.4%.1月均价为该机构纪录最高.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降4.6%,为连续第45周下降.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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