〔美国能源〕1月27日止当周汽油需求同比大跌,因汽油价高-SpendingPulse

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月31日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求按年减少,因汽油价格徘徊在1月纪录高位附近.
报告显示,截至1月27日一周美国汽油消费较此前一周增加0.4%,较上年同期减少5.5%.
万事达卡表示,零售汽油均价过去三周一直保持在每加仑3.39美元,较上年同期上涨9.4%.1月均价为该机构纪录最高.
四周美国汽油平均需求较上年同期下降4.6%,为连续第45周下降.(完)
--编译 李军;审校 于春红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。