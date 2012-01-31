〔纽约期市〕ICE期棉连续第二天收低,因美元上扬和供给担忧缓解

路透纽约1月31日电---棉花期货周二连续第二个交易日收低,因供给担忧缓解和经济担忧造成美元上涨,投资者在市场进行卖盘活动.

棉花1月收高近2%,为连续第二个月上升,商品全系人气改善,扶助期棉在11月大跌10%後反弹.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收跌0.9美分,收报每磅93.25美分,盘中交投区间在93.11-95.29美分.

"棉花市场持仓费用增加.这显示有足够棉花可满足需求...暗示未来价格将走低."Flanagan Trading的John Flanagan称.

Flanagan表示,持仓费用自周一以来即出现上升,尽管棉花价格处於下跌状态.

今日卖盘活动巨大.3月合约成交量超过3万口,是30日均值的两倍.

美元兑欧元因希腊债务重组忧虑而上涨.路透/Jefferies CRB指数.CRB衡量的其他商品亦下挫.

市场现转为关注美国农业部(USDA)下周四将公布的月度棉花供需报告.美国棉花协会(National Cotton Council)下周五将公布2012美国棉花种植年度调查.

根据ICE数据,美国期棉周一总成交量为168,169口,上周五为167,490 口.

ICE Futures数据显示,周一未平仓合约为25,075口,上周五为13,567口.(完)