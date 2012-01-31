〔纽约期市〕ICE期棉连续第二天收低,因美元上扬和供给担忧缓解

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约1月31日电---棉花期货周二连续第二个交易日收低,因供给担忧缓解和经济担忧造成美元上涨,投资者在市场进行卖盘活动.
棉花1月收高近2%,为连续第二个月上升,商品全系人气改善,扶助期棉在11月大跌10%後反弹.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收跌0.9美分,收报每磅93.25美分,盘中交投区间在93.11-95.29美分.
"棉花市场持仓费用增加.这显示有足够棉花可满足需求...暗示未来价格将走低."Flanagan Trading的John Flanagan称.
Flanagan表示,持仓费用自周一以来即出现上升,尽管棉花价格处於下跌状态.
今日卖盘活动巨大.3月合约成交量超过3万口,是30日均值的两倍.
美元兑欧元因希腊债务重组忧虑而上涨.路透/Jefferies CRB指数.CRB衡量的其他商品亦下挫.
市场现转为关注美国农业部(USDA)下周四将公布的月度棉花供需报告.美国棉花协会(National Cotton Council)下周五将公布2012美国棉花种植年度调查.
根据ICE数据,美国期棉周一总成交量为168,169口,上周五为167,490 口.
ICE Futures数据显示,周一未平仓合约为25,075口,上周五为13,567口.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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