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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 23:42 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透2月1日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

01/27/12 较上周 较上年 01/27/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 339.5 2.1 -7.1 338.9 4.2 -4.2

馏分油 143.9 1.0 -17.4 145.4 -0.1 -18.7

汽油 224.5 -0.2 -12.0 230.1 3.0 -6.1

取暖油 31.8 -1.5 -10.7 30.8 -1.3 -8.3

新配方(RFG)汽油 0.4 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1

煤油型航空燃料 42.4 1.0 0.3 42.2 0.8 -1.6

原油日加工量 14.2 0.0 0.1 14.2 -0.1 -0.1

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加240万桶,汽油库存增加100万桶,馏分油库存减少140万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

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