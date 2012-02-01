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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 22:19 BJT

〔路透调查〕料欧洲央行将在3月降息,英国央行将在2月扩大量化宽松政策

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8D158P]

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