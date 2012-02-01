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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 23:04 BJT

〔表格〕美国12月建筑支出增长1.5%,预估为增长0.6%

路透2月1日电---美国商务部周三公布,美国1月建筑支出增长1.5%,预估为增长0.6%,11月数据修正後为上升0.4%,前值为增长1.2%.

美国2011年建筑支出年率为7,874亿美元,按年减少2.0%.

以下为经季节调整後的数据:

(变动百分比): 12月 11月 11年12月/10年12月

整体支出 1.5 0.4 4.3

民间支出 2.1 -0.4 8.3

公共支出 0.5 1.7 -2.5

年率(单位为10亿美元):

12月 11月 10年12月

整体支出 816.4 804.0 782.9

民间支出 529.7 518.8 489.0

公共支出 286.6 285.3 293.9

前次公布的变动(%):

11月

整体支出 1.2

民间支出 1.0

公共支出 1.7 (完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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