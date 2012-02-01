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债券 | 2012年 2月 1日 星期三 22:43 BJT

〔标题新闻〕加拿大1月制造业PMI大跌至16个月最低的50.6,12月为54.0--加拿大皇家银行

PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT5E7NK029]

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