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债券 | 2012年 2月 2日 星期四 01:51 BJT

〔英国债市〕英债期货大跌,投资人风险意愿改善

路透伦敦2月1日电---英债期货周三大跌,因受希腊债务协议可能快将达成的希望带动,投资人风险意愿改善,且英国公布的制造业数据意外强劲.

3月英债期货FLGH2结算价跌73个跳动点,至116.52,表现较可比德债期货FGBLH2逊色逾20个跳动点.

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR升6个基点,至略高於2.03%,较可比德债收益率差扩阔2.5个基点,报20个基点.

英国公布的1月制造业采购经理人指数(PMI)明显强於预期,但英债没有马上作出反应,不过分析师相信该数据促使英债表现逊於德债.

英股和欧股.FTSE.FTEU3都大幅收高约1.9%[.EUCN],此前希腊财政部长韦尼泽洛斯表示,同民间债权人就债务交换协议的谈判离达成协议"就差一步".

英国标售25亿英镑2025年到期英债波澜不兴,得标利率为1.88.周四,英国央行将标售12.5亿英镑2029年到期的通膨保值债券.

接受路透访查的分析师中几乎所有都预计英国央行下周将再扩大量化宽松政策规模至少500亿英镑,目前为2,750亿英镑,预测值最高的是花旗,该行预计总规模将达6,000亿英镑.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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