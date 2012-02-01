〔英国债市〕英债期货大跌,投资人风险意愿改善

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透伦敦2月1日电---英债期货周三大跌,因受希腊债务协议可能快将达成的希望带动,投资人风险意愿改善,且英国公布的制造业数据意外强劲.
3月英债期货FLGH2结算价跌73个跳动点,至116.52,表现较可比德债期货FGBLH2逊色逾20个跳动点.
现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR升6个基点,至略高於2.03%,较可比德债收益率差扩阔2.5个基点,报20个基点.
英国公布的1月制造业采购经理人指数(PMI)明显强於预期,但英债没有马上作出反应,不过分析师相信该数据促使英债表现逊於德债.
英股和欧股.FTSE.FTEU3都大幅收高约1.9%[.EUCN],此前希腊财政部长韦尼泽洛斯表示,同民间债权人就债务交换协议的谈判离达成协议"就差一步".
英国标售25亿英镑2025年到期英债波澜不兴,得标利率为1.88.周四,英国央行将标售12.5亿英镑2029年到期的通膨保值债券.
接受路透访查的分析师中几乎所有都预计英国央行下周将再扩大量化宽松政策规模至少500亿英镑,目前为2,750亿英镑,预测值最高的是花旗,该行预计总规模将达6,000亿英镑.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透北京2月22日 - 中国河南济源农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有375家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,865亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
路透上海2月22日 - 中国铁路总公司周三公告，将于周四(23日)招标发行200亿元人民币的固息铁路建设债券，期限三年。此为自中债登有数据以来该类债券首次出现三年期品种。 近一段时间以来，延续铁道部作为发行主体的铁路总公司所发企业债，期限多为10年至20年之间，最长30年，此前发行的较短期限有五年和七年。 铁路总公司明日招标的债券为今年第一期，采用单一利率(荷兰式)招标方式，票面利率为公告日前五个工作日一年期Shibor算术平均数加上基本利差，招标利率区间为3.30%-4.30%。 该期债具体招标时间为2月23日上午10:00-11:00，缴款截止日2月24日。铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。牵头主承销商为国开证券和农业银行，联合主承销商包括建行、中银国际证券、国泰君安证券和西南证券。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)： 10年期 20年期